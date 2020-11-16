السعودية: إطلاق التحدي التفاعلي لحملة سعودي يونايتد

تأتي المبادرة ضمن حملة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي أُعلنت رسميًّا في التاسع من سبتمبر الماضي 2020، وانطلقت تحت شعار “معًا لمستقبل آسيا”، تأكيدًا على التطلعات المستقبلية وطموحات المملكة لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية.

وانطلق تحدي#PlayItForward من قبل سمو وزير الرياضة عبر مقطع مصور، استعرض من خلاله مهارة الـ “كيك أب”، ودعا سموه عبر حسابه في تويتر وإنستجرام، عشاق ومحبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم حملة المملكة، من خلال استعراض مهاراتهم الكروية في مهارة الـ “كيك أب”، إذ سيتم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين عبر حساب الحملة في تويتر وإنستجرام Saudi2027@ باستخدام الوسم #PlayItForward، بجمع عدد الركلات المصورة وصولاً لـ 2027 ركلة، فيما يشترط التحدي أن يقوم كل مشارك بالإشارة إلى اثنين من أصدقائه لتحديهما والانضمام للحملة.

يذكر أن إطلاق تحدي #PlayItForward يعد أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة “سعودي يونايتد”، بالإضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

ويمكن للجميع تتبع كافة الأنشطة والمساهمة بتجاربهم في تحدي ركل الكرة دون ملامستها للأرض، من خلال زيارة حساب حملة الاستضافة عبر إنستجرام وتويتر Saudi2027@، أو البحث عبر الوسم #PlayItForward و #SaudiUnited.