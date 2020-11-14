نجمات منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية يُفعّلن مفهوم “صديقة البيئة”

خصص منظمو منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثاني من المنافسات لتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الجولف الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث احتضن ملعب رويال غرينز والنادي الريفي منافسات البطولة، وهو مشهور بمسطحاته الخضراء الشاسعة، الذي اكتسى باللون الأخضر في جميع نواحيه.

وفعّلت النجمات أيضاً من خلال المشاركات مفهوم “صديقة البيئة” بإظهار دعمهن من خلال ارتدائهن لقمصان بمختلف درجات اللون الأخضر، وتغيير الأعلام الخاصة بكل حفرة إلى اللون الأخضر، إضافة إلى لوحات النتائج، والحفرة الشهيرة رقم 16 التي تم تزيينها بلوحتين بأجندات خضراء أيضا لتعكس المبادرة البيئية التي يتعاون بها جولف السعودية مع أرامكو السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير ثقافة مبتكرة تهتم بحماية البيئة وتطوير الاقتصاد وتفعيل الدور الاجتماعي والتعريف بالمملكة العربية السعودية كرائدة في مجال صناعة أحد أكثر البيئات الرياضية للجولف استدامة وفاعلية اقتصادية واجتماعية.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد بن محمد السرور على القيمة البيئية العالية للعبة الجولف، عادّاً ذلك من أساسيات الرياضة وما يجعله جولف السعودية كأحد أهم إستراتيجياته.

وقال: “من الرائع مشاهدة اللاعبات النجمات يُظهرن دعمهن للإستراتيجية الوطنية لاستدامة الجولف بارتدائهن للون الأخضر، والالتزام تجاه البيئة وإنشاء نظام بيئي للجولف ذاتي الدعم يضمن نمواً فاعلاً لأحداث كبرى مثل بطولة أرامكو السعودية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وفي جميع أنحاء المملكة في المستقبل، لذلك فهو أمر مميز رؤية اللاعبات يقفن خلف المبادرة من البداية”.