السعودية: انطلاق فعاليات بطولة الجولف النسائية

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف، وجولف السعودية، ياسر الرميان عن إطلاق المملكة إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استدامة الجولف، عبر تطوير ثقافة مبتكرة وطموحة تهتم بحماية البيئة وتطوير الاقتصاد، إلى جانب تفعيل الدور الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية الجديدة التي تشكل حدثاً جديداً في تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة اليوم، بحضور نائب رئيس شركة أرامكو للشؤون السعودية نبيل النعيم.

وأشار الرميان إلى أن الهدف يتمثل بتعريف بالمملكة العربية السعودية كرائدة في مجال صناعة أحد أكثر البيئات الرياضية استدامة وفاعلية اقتصادية واجتماعية، وبما يمكن الجميع من التعرف على شيء من ذلك خلال فعاليات البطولتين المقامتين هذا الأسبوع ودورهما في عكس الكثير من القيم الإيجابية للرياضة.

من جانبه أكد نائب رئيس شركة أرامكو للشؤون السعودية، أن قرار أرامكو رعاية بطولة ” أرامكو السعودية النسائية للجولف ” المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة يعكس التزامها بدعم تمكين المرأة السعودية والترويج للقيم الإيجابية للمجتمع.

ولفت الانتباه إلى أن رعاية أرامكو هذه البطولة المهمة تأتي لإبراز دعم الشركة لزيادة فرص مشاركة المرأة في المنافسات الرياضية، ما تشكل هذه البطولة حدثاً تاريخياً وستسهم – بإذن الله – في بناء صورة إيجابية عن تطوّر مجالات الرياضة في المملكة ، فيما تهدف الشركة من خلال هذه الرعاية إلى التعريف بقيمنا في أرامكو السعودية، بما فيها التميز، التنوع والشمولية.

وأضاف : ” بالنظر إلى اتساع نطاق الخطة الهادفة إلى تطوير لعبة الجولف، فإننا سنعمل على مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة هذه الرياضة بما يسهم بتطوير ثقافتنا المحلية ويرفع معدل الوعي البيئي، حيث يتمثل إسهام الشركة في توفير الأبحاث الداعمة لهذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى المعارف والخبرات المتعلقة بإدارة المشروعات، وحماية التنوع الحيوي، وترشيد استهلاك المياه وسواها من المجالات الحيوية”.

يشار إلى أن إستراتيجية الاستدامة الوطنية الشاملة تتضمن عدداً من المعايير ومؤشرات الأداء، القادرة على تقييم مراحل الإنشاء والتفعيل، وتدمج الإستراتيجية بين البرامج والأدوات المستخدمة حالياً مع عدد من البحوث والابتكارات الهادفة إلى بناء منهج وحلول جديدة للقضايا البيئية الأكثر تعقيداً.

وشهد الإعلان دعم عدد من الشركاء المحليين من بينهم أرامكو السعودية، الراعي الرسمي والشريك الرئيسي للبطولة، إذ وُقِّعت مذكرة تفاهم بين جولف السعودية وأرامكو السعودية، تهدف إلى تحقيق الريادة الوطنية في مجال تفعيل المبادرات البيئية والاستدامة.

كما تحظى إستراتيجية جولف السعودية بدعم عدد واسع من مشروعات التطوير في السعودية بهدف دعم توجه البلاد الرامي إلى تطوير اللعبة وتفعيل دورها في تحقيق الاستدامة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمشروع بوابة الدرعية جيري انزيريلو عن سعادته بمشاركتهم في خطة استدامة الجولف ، وقال: ” نشكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، على دوره القيادي الرائع في هذا المجال، فيما قدم شكره لـ جولف السعودية التي عملت وفق رؤيتها لتنفيذ إستراتيجيتها لتطوير اللعبة عبر هذا النهج البيئي المسؤول، مضيفا : نحن نعرف أهمية هذه الأعمال خصوصاً ونحن نعمل على إنشاء أحدث ملعب ونادي كريق نورمان للجولف في وادي صفار، وهو الملعب المصمم ليتوافق مع أهداف الاستدامة للمملكة، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من رؤية المملكة 2030 وخطوات تنوع مصادر الاقتصاد.