أبو ظبي تفتتح وجهة مغامرات وتحدي رياضي في جزيرة الحديريات

تفتتح غدا الثلاثاء أحدث الوجهات الترفيهية والسياحية في “مشروع الحديريات الترفيهي” الجديد في جزيرة الحديريات على الساحل الغربي لأبوظبي ليقدم مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات، ومرافق الأنشطة الرياضية، وعروض الترفيه.

والتزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد – 19 سيكون الحجز المسبق ضرورياً لاستقبال الزوار والتمتع بمجموعة من التجارب الاستثنائية بحسب بيان صحفي أصدرته “شركة مدن العقارية”.

يوضح أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية: “يسعدنا إطلاق باقة عروضنا الرياضية والترفيهية الجديدة المثيرة في جزيرة الحديريات، ضمن مشروع الحديريات الترفيهي الذي يعد إضافة جديدة متميّزة إلى المحفظة السياحيّة للعاصمة أبوظبي. ومن خلال الجمع بين التجارب الثقافية وأنماط الحياة الفريدة التي تحتفي بالتنوع الغني في أبوظبي، نتطلع إلى الترحيب بالزوار لتقديم باقة متنوعة من العروض التي ستجذب الزائرين من كافة مشارب الحياة ومن مختلف الفئات العمريّة”.

وسيكون الحجز المسبق ضروريا للجميع عبر الموقع الالكتروني التالي www.hudayriyatisland.ae أو مواقع المرافق التالية: باب النجوم www.babalnojoum.com، قرية التحدي www.ocrpark.com، سيركتx www.circuitxuae.com،321 القرية الرياضية www.321sports.ae .