أرقام مذهلة حققتها جزيرة النزال في أبو ظبي

ولفت وايت إن كونور مكريغور تهرب من لقاء محتمل مع حبيب بنشره تعليقات مسيئة لفكرة لقاء حبيب لكنه لاشيء أمام شهرة حبيب.

فقد حطم حبيب أرقام المشاهدة على فيسبوك بأكثر من 100 مليون مشاهدة وأرقام قياسية على انستاغرام وأعلى شخصية رياضية في ألعاب الفيديو، ونزال أبو ظبي حقق أرقاما غير مسبوقة.

ولدى حبيب أعلى رقم للمتابعين في روسيا بين نجوم الرياضة على انستاغرام بقرابة 24 مليون متابع.

وشهدت جزيرة ياس في أبوظبي الأسبوع الماضي بطولة “يو إف سي 254” في ختام فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، والتي انتهت بتتويج حبيب نور محمدوف بطلاً لفئة الوزن الخفيف بعد فوزه على جستن جايتجي ليسجل البطل الروسي فوزه التاسع والعشرين على التوالي، ويدخل في ذلك كتب تاريخ “يو إف سي” من حيث سجله الطويل الخالي من أي خسارات.

وتكشفت حقائق مذهلة عن حبيب منها أن أخفى تعرض قدمه لكسر فيها كي لا يتهم بالتهرب من النزال كما أنه احترم خصمه جايجي حين علم أنه لن يستسلم بطريقة رفع اليد حين يتعرض لحركة تجبره على الاستسلام وكان حبيب يتجنب احراج خصمه نظرا لوجود والديه وهما يشاهدان المباراة فقام بتوجيه ضربة دقيقة جعلت من خصمه يفقد وعيه كي لا يجبره على الاستسلام برفع يده.

رحل حبيب عن هذه الرياضة العنيفة تاركا أجيالا ألهمتها بطولاته ليستعد عدد كبير من الشبان في بلاده لأخذ مكانه وتحقيق شهرة مماثلة، فهل سيكتب لهم ذلك؟ سنرى قريبا.