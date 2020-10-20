أبو ظبي: البطل الروسي نورمحمدوف ونجوم يو إف سي يصلون المنطقة الآمنة

حط “النسر” في أبوظبي لمواجهته المرتقبة أما البطل المؤقت لفئة الوزن الخفيف جاستن “ذا هايلايت” جايتجي، حيث وصل البطل الروسي حبيب نورمحمدوف الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه إلى المنطقة الآمنة في جزيرة ياس، ليستكمل التحضيرات الأخيرة قبل نزاله يوم السبت المقبل أمام الأمريكي جاستن جايتجي لتحديد بطل فئة الوزن الخفيف في ختامي بطولة “يو إف سي 254” التي تختتم منافسات العودة إلى جزيرة النزال.

كما وصل المنطقة الآمنة لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال نجوم يو إف سي روبرت ويتكر وجارد كانونير اللذين سيتواجهان في فئة الوزن المتوسط في النزال الرئيسي الشريك. وينتظر عشّاق يو إف سي حول العالم نزالٌ من الطراز الرفيع بين فيل هاوس وجيكوب مالكون. كما ووصلت كل من لورن ميرفي وليليا شاكيروفا اللتان ستتواجهان ضمن فئة وزن الذبابة للسيدات في النزالات الرئيسية. كما وشهدت المنطقة الآمنة وصول نجوم المنافسات التمهيدية الأمريكي سام ألفي الذي سيواجه جونغ دان أون في فئة الوزن الخفيف.

وستشهد بطولة “يو إف سي 254” 13 نزالاً حماسياً تستضيفها حلبة فلاش فوروم في جزيرة ياس. وتنطلق المنافسات التمهيدية الأولية في تمام الساعة السادسة مساءً يوم السبت 24 أكتوبر، فيما تنطلق المنافسات الرئيسية في تمام العاشرة ليلاً، لتتوج مع النزال النهائي بين نورمحمدوف وجايتجي، والتي تختتم معها منافسات العودة إلى جزيرة النزال.