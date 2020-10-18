دبي: مقهى بيدال، مفهوم مبتكر لمحبي رياضة الدراجات الهوائية

يزداد الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، لذلك يمهد بيدال، ومقره في دبي، الطريق ليصبح المتجر الرائد في تركيب الدراجات الهوائية وتجربة ركوب دراجات ملائمة كل شخص.

كما ذاع صيت بيدال على المستوى العالمي، ويدل على ذلك التصريح الذي أدلى به الدرَّاج الأسترالي المحترف نيثان هاس (من فريق كوفيديس) قائلًا: “أحب هذا المتجر وأحب مالكيه! إنهم من أفضل من قابلت‘” وذلك في منشور على إنستقرام بعد زيارته للمتجر مؤخرًا.

يقدّم بيدال لضيوفه تجربة شاملة تفاعلية وتشاركية لا تنسى، لذلك يعد الوجهة المثلى لشراء دراجة هوائية، أو التسوق لشراء ملابس الرياضة وملحقاتها، أو حجز الخدمات التي يقدمها فنيِّونا الخبراء. إضافة إلى ذلك، يقبل الزوار على المقهى الملحق بالمتجر للاسترخاء والاجتماع في أوقات الفراغ، ويقدم المقهى القهوة المحمصة محليًّا، والعصائر الطازجة، والمأكولات اللذيذة التي يستمتع بها الجميع.

يذكر أن بيدال تأسس العام الماضي على يد ثلاثة أصدقاء إماراتيين منذ كانوا طلابًا في المدرسة نفسها، اكتشفوا في سن الشباب حبهم المشترك لرياضة ركوب الدراجات، وعملوا على إدخال العديد من العلامات التجارية الفريدة والحصرية الخاصة بالدراجات الهوائية إلى الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى.

تشمل العلامات التجارية المخصصة للدراجات الهوائية ستيلبيل، وسارتو، وباستيون (بما فيها هيكل الكربون والتيتانيوم). يمكن للعملاء، بمساعدة استشاريين خبراء تابعين للمتجر، تركيب دراجة هوائية متفردة تمامًا ومخصصة لتناسب مقاييس جسم الراكب المحددة، لضمان ملاءمتها التامة له أثناء الركوب. كما تتاح بالمتجر أفضل دراجات الطرق ومعداتها من علامات تجارية شهيرة؛ مثل ثري تي، وكافيه دي سيكليست، وكاتوشا وبي أو سي.

يجذب مقهى بيدال عاشقي ركوب الدراجات الهوائية، والراغبين في تناول المأكولات، والعائلات إذ يقدم مزيجًا من المأكولات المغذية، والقهوة المحضرة بعناية فائقة، وتغطية حية لأحداث رياضة ركوب الدراجات. ويحرص رئيس الطهاة مالينيا إيفانز الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الطهاة المسؤول بمطعم كومن جراوندز، على أن تشمل قائمة الطعام اختيارات صحية ولذيذة للإفطار والغداء والعشاء. وتتضمن المأكولات المميزة كرواسون بينيديكت، وصحن بيدال، والسلمون المحمر. كما يقدم المقهى قهوته الشهيرة المحمصة محليًّا في سبيشالتي باتش، الشركة الرائدة في تحميص القهوة المعدة للتحضير في الإمارات العربية المتحدة.

يقول إدوارد روس، مدير الأعمال ببيدال: “يزداد الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية بالإمارات العربية المتحدة، كما زادت دراية العملاء وأصبحوا يطلبون منتجات أكثر تعقيدًا من التجار المحليين. نحن نقدم خدماتنا للمغامرين والهواة الذين يرغبون في الاستثمار في الرياضة من خلال منتجات مصنعة حسب أحدث التقنيات الهندسية من جميع أنحاء العالم. يعد بيدال المتجر الوحيد بالإمارات العربية المتحدة الذي يبيع منتجات من علامات تجارية متعددة مخصصة للدراجات الهوائية، ونحن نعمل على توسيع محفظتنا باستمرار بإضافة علامات تجارية حصرية أخرى يصعب أن تجدها في مكان آخر”.

“كما نركز على بناء مجتمع يعزز الرفاه، ويكوِّن ذكريات لا تنسى – سواء في متجرنا أم في المقهى أم على الطريق. ومع حلول الأشهر القادمة التي تتمتع بجو ألطف، نحن نخطط لتنظيم مجموعات ركوب الدراجات للجمع بين محبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية. إننا نعيش في مرحلة مثيرة، وبخاصة مع النجاح الذي حققه فريق الإمارات العربية المتحدة في سباق جولة فرنسا، والتزام الحكومة بتحويل دبي إلى مدينة ملائمة لركوب الدراجات الهوائية”.

يقع بيدال على بعد 30 دقيقة من مرسى دبي و15 دقيقة من الخليج التجاري، في راس الخور، www.pedal.cc