مصرع لاعبين سعوديين في حادث مروري مروع

فقدت الكرة السعودية اثنين من نجومها في حادث مروي مروع في منطقة حائل شمال المملكة.

وأعلن محمد الطيار المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بحائل وفاة لاعبي نادي “الطائي” كلاً من علي شراحيلي وأحمد العطاس.

ووقع الحادث على طريق جبة بحائل تحطمت على إثره المركبة التي كانت تقلهما، بعد اصطدامها بسيارة أخرى، وقد أصيب سائقها، وتم نقله بالإسعاف الجوي.

وتلقى الوسط الرياضي النبأ ببالغ من الحزن، وقد تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد العطاس لاعباً في أولمبي الاتحاد، وانتقل لنادي “الطائي”، فيما كان يلعب علي شراحيلي في نادي “الشعلة”.

وتسجل السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق. وأظهر تقرير رسمي حديث للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أنه بلغ عدد المتوفين جراء الحوادث المرورية في المملكة نحو 7800 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي، بواقع 21 حالة وفاة يومياً، أي كل 70 دقيقة يتوفى شخص، مرجحة السبب إلى الانحراف المفاجئ للمركبة، وتجاوز السرعة النظامية، واستخدام الجوال خلال القيادة بنحو 60 بالمئة من أسباب الحوادث الجسيمة.