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Posted inلياقة بدنية

إيران تختار سلطنة عمان لمبارياتها أمام الفرق السعودية

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أن الفرق الإيرانية قررت اللعب أمام الفرق السعودية في عمان كملعب محايد،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إيران تختار سلطنة عمان لمبارياتها أمام الفرق السعودية

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أن الفرق الإيرانية قررت اللعب أمام الفرق السعودية في عمان كملعب محايد، وذلك بعد قرار الآسيوي الصادر قبل نحو أسبوعين وأقر فيه إقامة المواجهات “السعودية – الإيرانية” في دوري أبطال آسيا على أرض محايدة.

 

وكشف طلال آل الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد القدم السعودي صحة القرار حيث قال: “الاتحاد الآسيوي قرر إقامة مباريات الفرق الإيرانية أمام السعودية في دوري أبطال آسيا في دولة عمان”، وفقاً لما نقله موقع “سبق”.

 

يذكر أن ناديي الهلال والاتحاد اختارا قطر كأرض محايدة للعب مع الأندية الإيرانية فيما اختار النصر ملعب أهلي دبي بالإمارات، أما الأهلي الفريق السعودي الرابع المشارك آسيوياً فمجموعته لا يوجد بها فريق إيراني.

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