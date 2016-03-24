الإمارات أول دولة عربية تطبّق النظام الجديد في ملاعب الكرة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على المطلب الذي تقدم به يوسف السركال، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، خلال تواجده مؤخراً بزيورخ بتطبيق نظام «الاستعانة بلقطات الفيديو»، خلال سير أحداث المباراة، للفصل في القرارات الجدلية ل«قضاة الملاعب»، وذلك مع انطلاقة الموسم المقبل، ما دفع مجلس «إيفاب» المسؤول عن التشريع لقوانين كرة القدم، لاختيار الإمارات، لتكون الدولة الخامسة في فريق العمل الذي تم تشكيله لدراسة المقترح الجديد، وكيفية تطبيقه.

إلى جانب كل من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وأسكتلندا، في خطوة إدارية ناجحة تحسب للاتحاد والقائمون عليه، ستجعل الإمارات أول دولة عربية وآسيوية، تشارك في تحديد الآليات التي يتم من خلالها تطبيق مقترح «الاستعانة بلقطات الفيديو» خلال أحداث مباريات الدوري، وهو ما يدرس اتحاد الكرة تطبيقه.

كما ستكون الإمارات أول دولة من خارج أوروبا، تقوم بالمشاركة في مشروع إقرار التعديلات الجديدة، التي أقرها مجلس «إيفاب»، والتي سبق وأعلن مجلس الفيفا عنها بداية الشهر الجاري.

وقد طلب «البورد» الخاص بالمجلس التشريعي لكرة القدم «إيفاب»، من الاتحاد الإماراتي ترشيح عضوين من أصحاب الاختصاص والخبرة، ليكونوا ضمن المشروع، على أن يكون الاجتماع الأول ل«البورد» مع ممثلي الاتحاد الإماراتي بتاريخ 8 إبريل/نيسان المقبل في لندن، حيث سيتشكل الفريق الذي يتكون من ممثلين من كل اتحاد من الاتحادات الخمسة، لدراسة ما هي المتطلبات عبر برنامج «إيفاب»، وسيكون عن كيفية تطوير القرار الجديد والقاضي بالاستعانة بلقطات الفيديو خلال سريان المباريات، وما هي القرارات المطلوب اتخاذها، إضافة إلى وضع خطة عمل زمنية للتطبيق، كما سيتم مناقشة متطلبات تنفيذ الفكرة، من حيث دور وسائل الإعلام، عبر كيفية التنسيق مع القنوات الناقلة للمباريات، لسرعة تنفيذ الإعادة، إضافة إلى تحديد الأجهزة المطلوب الاستعانة بها، خلال سير المباراة.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية، أكد يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تحمسه لأن تكون الإمارات، هي أول دولة عربية وآسيوية، تطبق مشروع الاستعانة بلقطات الفيديو، مع بداية الموسم المقبل قبل أن يعمم، على باقي دول العالم، حيث كان مجلس تشريع قوانين اللعبة، المعروف ب«إيفاب»، قد أقر تطبيقاً تجريبياً لبعض الدوريات، وسيكون الدوري الإماراتي من بين تلك الدوريات التي تطبقه، كما سيتم إيفاد ممثلين اثنين للاتحاد الإماراتي، إلى لندن للمشاركة في ورشة العمل التي ستتكفل بوضع التصورات الكاملة الخاصة بآلية تنفيذ التعديل الجديد المتعلق بالاستعانة بلقطات الفيديو، خلال سير أحداث المباريات.