تطبيق ذكي لمواكبة عالم كرة القدم من سكاي نيوز عربية

أعلنت سكاي نيوز عربية إطلاقها تطبيقاً جديداً يواكب عالم كرة القدم المحلية والإقليمية والعالمية، ويتيح للمهتمين متابعة أخبار كرة القدم ومستجداتها بشكل مفصل ومتواصل عبر أجهزتهم الذكية وفقا لصحيفة الحياة.

وكشف الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية نارت بوران صباح أمس عن التطبيق للجمهور عبر حسابه على موقع تويتر @NartBouran وفي هذا الإطار علق بوران قائلاً: «تطبيق كرة القدم الجديد هو جزء من رؤيتنا لتقديم المزيد من المحتوى المميز لجمهورنا في العالم العربي، فنحن لسن قناة تلفزيونية فحسب وإنما مؤسسة إعلامية متعددة المنصات تقدم المحتوى الإعلامي المميز بطريقة عصرية مفضلة لدى الجمهور».

وأضاف بوران: «لطالما حرصنا على التميز في تقديم المحتوى الرياضي، تأتي من منطلق حرصنا على تزويد عشاق كرة القدم بكل ما يرغبون بمعرفته من أخبار وتطورات عن أنديتهم المفضلة ولاعبيهم المميزين بشكل مفصل وبالصور والفيديوهات المتنوعة، كما سيتيح هذا التطبيق متابعة مستجدات المباريات المباشرة والاطلاع على تشكيل الفرق والأهداف ومسجليها والنتائج النهائية وتعليقات المحللين والخبراء على المباريات. ويوفر للمستخدمين فرصة الاشتراك للحصول على الأخبار العاجلة والحصرية في عالم كرة القدم، كل ذلك بتصميم عصري وسهل التصفح والاستخدام، إذ عمل قسم تطوير البرمجيات والاستراتيجية الرقمية والإبداع على استخدام أفضل التقنيات المتطورة في إنشائه».

واعتبر الفكرة «استكمالاً لجهود تحديث مختلف منصاتنا الرقمية، حيث موقع سكاي نيوز عربية الإلكتروني الذي شمل تطويراً وتحديثاً في كل أقسامه ومنها القسم الرياضي، إذ حظي قسم كرة القدم باهتمام واسع نظراً للقاعدة الجماهيرية العريضة لمحبي هذه الرياضة، فشمل معلومات مفصلة عن الفرق الرياضية واللاعبين والتشكيلات، إضافة إلى إمكان متابعة كل هذه الأخبار بالصور والفيديوهات. كما يعد مكملاً أيضاً لبرامجنا وفقراتنا الرياضية على شاشة وراديو سكاي نيوز عربية ومنها برنامج ملاعب».

يذكر أن تطبيق سكاي نيوز عربية لكرة القدم متوافر مجاناً للهواتف العاملة بنظامي IOS وأندرويد من خلال Google App Store وApple App Store ، وسيكون متوافراً على منصتي ويندوز فون وبلاكبيري ١٠ أيضاً خلال الفترة المقبلة. سبوك facebook.com/SkyNewsArabia أو وغوغل بلاس google.com/+skynewsarabia، وقناتنا على موقع يوتيوب.