الفيفا يقول إن أعضاء في لجنته التنفيذية باعوا أصواتهم خلال التصويت أكثر من مرة على كأس العالم

16 مارس آذار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إن أعضاء في لجنته التنفيذية باعوا أصواتهم خلال التصويت على منح حقوق استضافة نهائيات كأس العالم أكثر من مرة من بينها نهائيات كأس العالم التي أقيمت في جنوب افريقيا في 2010.





وقال الفيفا في وثيقة قانونية قدمت إلى القضاء الأمريكي “اتضح الآن أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أساءوا استغلال منصبه وباعوا أصواتهم في مرات عديدة.”

وقال الفيفا أيضا إن الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية تشاك بليزر وجاك وارنر وآخرين رتبوا لعمليات بيع أصوات مقابل عشرة ملايين دولار فيما يتصل بنهائيات كأس العالم 2010 والتي حصلت جنوب افريقيا على حق تنظيمها في نهاية الأمر.