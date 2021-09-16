على درب المليار دولار، لاعبة تنس شابة تسارع لتسجيل علامة تجارية شخصية بعد ساعات من فوزها بلقب عالمي

ونقلت صحيفة ذا صن عن المحامي البريطاني أنتوني بريرلي أنه جرى التقدم بطلب تسجيل علامة شخصية باسم إيما البالغة من العمر 18 عامًا بعد ساعات قليلة من فوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس يوم السبت الماضي، ويمهد الفوز بتلك البطولة لـ إيما رادوكانو لتصبح النجمة الرياضية الأعلى دخلاً على الإطلاق، فيما توقع وكلاء العلامات التجارية أن تسارع كبرى العلامات التجارية لطرق باب إيما لصفقات الرعاية وما شابهها.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إيما في طريقها لأن تصبح النجمة الرياضية الأعلى دخلاً على الإطلاق.

وتوّجت الشابة البريطانية إيما رادوكانو ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، دون أن تخسر أي مجموعة وتعدّ هذه البطولة رابع البطولات الكبرى، غراند سلام، بعد أستراليا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة، وويمبلدون بحسب بي بي سي.

وتعدّ رادوكانو ذات الثمانية عشر ربيعا، أول بريطانية تفوز بالـ غراند سلام – فردي سيدات، منذ 44 عاما عندما فازت فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون في الفئة ذاتها عام1977.

وقفزت رادوكانو من المرتبة 361 على قائمة التصنيف العالمي إلى المرتبة 16 في أول ظهور لها ببطولة ويمبلدون.

وفي يوليو/تموز، كانت رادوكانو أول بريطانية شابة منذ 42 عاما تصل إلى المرحلة الرابعة من البطولات الكبرى الأربع، قاضية بذلك على أي شكوك في قدراتها كلاعبة.

وُلدت إيما لأب روماني وأم صينية في كندا، ولكنها انتقلت وهي لا تزال في عامها الثاني مع الأسرة إلى بريطانيا، وفي لندن، نشأت إيما، وحاولت تعلم الباليه، والفروسية، والسباحة، وكرة السلة، بل وحتى المشاركة في سباقات السيارات الصغيرة، لكن استقر بها الحال وهي في سن الخامسة بأكاديمية بروملي للتنس، جنوب شرقي لندن.