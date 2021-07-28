كيف تحافظ العداءة السعودية ياسمين الدباغ على لياقتها الذهنية والبدنية في أولمبياد طوكيو؟

لورين هولتمير وأني جوي وليامز- أريبيان بزنس: وأكدت ياسمين الدباغ العداءة السعودية التي اصبحت أول سعودية تقوم ب رفع علم السعودية في حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو 2020 يوم الجمعة.

وتتطلع الدباغ إلى صنع التاريخ في سباق 100 متر بعد أن دخلت التاريخ كأول سعودية ترفع راية بلادها في حفل الافتتاح.

خارج المضمار ، تعمل ياسمين مستشارة مشاركة في شركة استشارية عالمية وفي وقت الفراغ تضطلع بكتابة كتب الأطفال .

في مقابلة مع أريبيان بزنس ، تحدثت عن كيف تحافظ على لياقتها البدنية والعقلية ، وكيف تسببت جائحة كوفيد بتعديل نظام التدريب الخاص بها وما تأمل في تحقيقه في الألعاب المنافسة ولبلدها.

بصرف النظر عن اللياقة البدنية ، كيف تحافظين على لياقتك العقلية وتركيزك حتى تحضرين أقصى ما تستطيعينه في المضمار؟

بطبيعة الحال ، من المهم للغاية أن يكون الرياضيون أقوياء ذهنياً ومستعدين ، بذات القدر المطلوب للاستعداد البدني.

عليك أن تكوني مستعدًة وأن تدركي أنك ستقومين بكل ما هو ممكن للوصول إلى أتم استعداد جسديًا وعقليًا فهي الطريقة الوحيدة للدخول في السباق بثقة. ولكن حتى أفضل الرياضيين يواجهون معاناة كبيرة في تحقيق ذلك كما رأينا في الأيام الأخيرة هنا في اليابان.

ينبع الكثير من الإيمان ، خاصة عندما تقومين بشيئً جديد لأول مرة ، مثلا أنافس في الأولمبياد. أنت بحاجة إلى تخيل ما ستقبلين عليه لتصديق ذلك ، لذلك أتخيل ما أريد تحقيقه. لكن أولاً ، عليكي أن تؤمني أنه يمكنك تحقيق هدفك كما يفعل الآخرون من حولك. يجب أن يكون هذا الصوت في رأسك إيجابيًا. لتحقيق هدفك ، سيلزكط في الواقع أن يكون لديك هدف ، وهذا أمر أساسي جدًا. قد يبدو الأمر بسيطًا ، لكن عليك التأمل والجلوس لفهم ما تريدين تحقيقه ، ثم دوني خطة لعب بسيطة لمساعدتك في الوصول إلى هناك. يعد تقسيم كل شيء إلى خطوات بسيطة يمكن التحكم فيها، أكثر أهمية من القلق بشأن النتائج والأشياء التي لا يمكنك التأثير فيها.

من المهم أيضًا تقبل فكرة وهي أن رحلة النجاح ليست سهلة أبدًا ومليئة بمطبات السرعة والمنعطفات الصعبة على طول الطريق. هذا كله جزء من العملية ، وتحتاجين إلى الاستمتاع بهذه الفرص للتعلم. وبالمثل ، عليك أن تعرفي متى يجب التريث والتوقف عن كل شيء لأنك قد ترغبين في استراحة ضرورية في بعض الأحيان. اعملي بجد وفق خطة المنافسة ثم في بعض الأحيان عليك بافعل أشياء تهدئك وتسمح لك بالاسترخاء ، وهو في حالتي كتابة كتب للأطفال. إنها هواية أنا متحمسة لها وقد طورتها على مر السنين.

أخيرًا ، يتم تحقيق الاستعداد الذهني والعاطفي أيضًا من خلال الدعم المستمر من المقربين إليك ، مثل العائلة والأصدقاء. أنا محظوظة لأنني أحظى بالدعم والحب والتشجيع اللانهائي من عائلتي وأصدقائي وزملائي ؛ وذلك يجعلني أؤمن أكثر بقدراتي وأسعى للتفوق أكثر.

كيف بدلت الجائحة من خطط و طريقة تدريبك؟

انا احب التحديات. فهي تجعلني أعرف المزيد عن نقاط قوتي وضعفي ، وما أنجزته بدنيا وعقليًا. كان الوباء يمثل تحديًا لمجال الرياضة بأكملها ، وكان على كل رياضي تعديل جداول تدريبه وخططه ليظل لائقًا ومستعدًا. كما عانى العديد من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم ، كان التحدي الرئيسي الذي واجهته هو الاضطرار إلى اختصار جدول تدريبي في المملكة المتحدة بسبب الجائحة. لقد كان تدريبًا مكثفًا لمدة ستة أشهر استعدادًا للمنافسة في أولمبياد طوكيو 2021 ، لكن اضطررت إلى قطعه بسبب الوباء والعودة إلى الوطن.

اضطررت للتكيف مع التدريب بمفردي ، كنت أركض في مكاني ، حرفيًا! حتى أنني اضطررت إلى محاكاة التجربة الحقيقية للركض ، فقد ربطت نفسي بحبل لإيجاد مقاومة. كما أنني استفدت من أجهزة الجري ومارست رفع الأثقال بالإضافة إلى السباحة والاعتماد على التمارين التي تستخدم وزن الجسم (تمارين رياضية).

لقد فعلت كل ما في وسعي حتى أستطيع أن أصدق أنه لا يوجد أحد يتدرب أكثر مني. لقد أثر كوفيد على الجميع ، لذلك لا أتحسر ولا أندم على تلك الفترة.

جانب من متابعة وزير الرياضة لتدريبات لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ياسمين الدباغ. – pic.twitter.com/N3xf4cTeTi — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 27, 2021

يذكر أن السعودية تشارك في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة لها في تاريخها في الألعاب الأولمبية، وهم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.