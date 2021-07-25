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Posted inلياقة بدنية

مشاركة سعودية لافتة في ألمبياد طوكيو 2020

انطلقت الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين على الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو البعثة السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، إضافة إلى رؤساء 15 دولة من مختلف دول العالم.

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مشاركة سعودية لافتة في ألمبياد طوكيو 2020

اختارت اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا، ولاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ياسمين الدباغ، لرفع العلم السعودي في مراسم حفل الافتتاح, كما اختارت اللجنة لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي لرفع العلم السعودي في حفل الختام المقرر إقامته في الثامن من أغسطس القادم.
وسيشهد الحفل وللمرة الأولى الذي سيقام بدون جمهور، السماح لكل فريق أن يعين لاعباً ولاعبة من بعثته لحمل العلم الوطني في محاولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويدشن لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا مشاركته الأولى في دورات الألعاب الأولمبية غداً الجمعة عند الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت المملكة في تصفيات فردي الرجال على مياه (Sea Forest Waterway).

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