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Posted inلياقة بدنية

دبي: افتتاح أعمق حوض للغوص بالعالم

(وام) افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص في العالم، والذي انضم إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعمق 60 متراً وسعة 14 مليون لتر، بما يساوي ستة مسابح أولمبية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: افتتاح أعمق حوض للغوص بالعالم

وتفقّد سموّه مكونات المنشأة المُقامة على مساحة 1500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، بتصميم مبتكر على شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ والتي شكلت جانباً مهماً من التراث الإماراتي العريق، في دلالة على ارتباط أهل الإمارات بالبحر ورياضة الغوص. واستمع سموه إلى شرح حول تفاصيل هذه المنشأة التي تعد من الإضافات المهمة التي تعزز مكانة دبي كأحد أهم المقاصد على خريطة السياحة العالمية بما تضمه من مقومات جذب فريدة ومتنوعة.

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