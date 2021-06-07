السعودية تعتزم تنظيم بطولة عالمية لسباقات القوارب الكهربائية

وكان وزير الرياضة السعودي قد أكد في مؤتمر صحفي أمس بأن إسهام القطاع الرياضي نما في الناتج المحلي من 2.4 مليار إلى 6.5 مليارات بزيادة 170% خلال عامين و المملكة استطاعت إثبات قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية بأعلى المعايير عقب تحولها إلى وجهة للمنافسات الرياضية العالمية على حد قوله.

تم الإعلان عن الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم مع إي1 سيريز خلال حفل تدشين افتراضي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي “E1 Series”، وكما شهد الحفل الإعلان عن تدشين تفاصيل التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى “ريس بيرد”.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد المساهمين الرئيسين في الاقتصاد العالمي والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، والتي تركز على 13 قطاع استراتيجي، منها قطاع الترفيه والسياحة والرياضة، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة. وتتمثل استثمارات الصندوق في الصناعات المستقبلية عبر العديد من الشركات والمشاريع مثل شركة أكواباور ومشروع سدير بقطاع الطاقة المتجددة، وشركة لوسيد موتورز في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وأعرب أليخاندرو أجاج، الشريك ورئيس مجلس إدارة “E1 Series”، عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في هذا المشروع الحيوي، وصرح قائلاً “إن الحصول على دعم الصندوق في المرحلة التأسيسية يؤكد على أهمية البطولة المرتقبة، ويجسد طموحنا لإحداث ثورة في صناعة التنقل البحري. ونعتقد بأن التصميم الجديد لقارب “ريس بيرد” سيسهم في تسريع وتيرة تغيير الصناعة، وتوفير حلول مستدامة لقوارب الترفيه والسياحة في المستقبل، ونتطلع للعمل مع الصندوق للمضي قدماً نحو حقبة جديدة من سباقات القوارب الكهربائية السريعة “.

فيما أعرب رودي باسو، الشريك والرئيس التنفيذي لـ “E1 Series”، عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة لتشكيل التوجهات المستقبلية لصناعة القوارب السريعة. وقال باسو “أعتقد أن تأسيس شراكة قوية مع الشريك المناسب مثل الصندوق يوفر أساسًا متينًا يفتح الآفاق أمام ابتكار رياضة جديدة بحد ذاتها، ولا شك أن القارب “ريس بيرد” الجديد شكّل تحدياً فريداً من نوعه أمام الفريق الهندسي المسؤول عن تطويره، إلا أنهم استطاعوا تضمين عددٍ من الحلول العملية التي تؤهله بقوةٍ للمشاركة في السباقات المرتقبة”.

وبهذه المناسبة، صرح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر الرميان، بقوله: “نحن فخورون بتأسيس هذه الشراكة الفريدة من نوعها في رياضة بمفهوم جديد، حيث تأتي في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة لتمكين الابتكار عالمياً إلى جانب فتح أفاق جديدة للصناعات المستقبلية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية. نحن نؤمن بأن دعمنا للتقنيات الجديدة في قطاع الرياضة ستساهم في تطوير العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستوى العالمي والمحلي”.

وأضاف معاليه “إن شراكتنا مع “E1 Series” ستساهم في جهود تطوير التكنولوجيا المستدامة، الأمر الذي سيعزز مكانة المملكة في صناعات المستقبل، وتمكينها من توفير المزيد من الفرص التنموية المهمة للاقتصاد الوطني”.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في تطوير وتحفيز قطاع الترفيه والسياحة والرياضة داخل المملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال دعمه للمناسبات الرياضية رفيعة المستوى مثل رعاية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ورعاية سباق الدرعية في الفورمولا إي الكهربائية.

تماشياً مع استراتيجية #صندوق_الاستثمارات_العامة 2021-2025، يعقد الصندوق شراكة مع "E1 Series" لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية

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