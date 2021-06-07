لقاء 14.99 درهم إماراتي شهرياً، منصة افتراضية للتمارين الرياضية عبر الإنترنت

تتضمن منصة التمرين الافتراضية الجديدة عبر الإنترنت التي يمكن الاستفادة منها على الفور، مجموعة كبيرة من التدريبات التي تحت الطلب، كما تضاف العديد من الحصص التدريبية الجديدة كل شهر للأعضاء وغير الأعضاء للاستمتاع بها في أي وقت ومن أي مكان.

وبفضل وجود حصص تدريبية تناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين حصص اللياقة البدنية والتمارين الجماعية المميزة الخاصة بنادي فيتنس فيرست، ومن ضمنها تمارين القوة والجهد، للمساعدة في تنسيق وتشكيل مجموعات العضلات الرئيسية، وحصص التدريب المكثفة (HIIT)، لضمان أقصى قدر من حرق الدهون والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى Tabata، وZumba، واليوغا وغيرها.

وتقدم فيتنس فيرست خلال الشهر القادم 3 حصص تدريب مجانية على منصة التدريب عبر الإنترنت والتي يمكن تحصيلها من خلال زيارة https://uae.fitnessfirstme.com/fitness-first-onair. ولمن يرغب بالوصول غير المحدود إلى حصص GX المميزة الخاصة والخاصة بنادي فيتنس فيرست عبر الإنترنت، فيمكن زيارة https://uae.fitnessfirstme.com/fitness-first-onair ومشاهدة عرض التمارين الرياضية التي تناسب مختلف القدرات عبر التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. ويعد الوقت الحالي الأمثل للاشتراك مع توفر عرض تمهيدي خاص بقيمة 14.99 درهماً إماراتيا كل شهر، ليتيح ممارسة التمارين الرياضية في أي وقت ومن أي مكان.

الحصص التدريبية ضمن منصة FF ON AIR للتدريب حسب الطلب

• الحدث: منصة التمرين الافتراضية الجديدة عبر الإنترنت من فيتنس فيرست الشرق الأوسط

• التفاصيل: وصول غير محدود إلى مجموعة واسعة من التدريبات عند الطلب والتي تشمل تمارين القوة، والجهد، وHIIT، وTabata، وZumba، واليوغا، وغير ذلك.

• التسجيل: https://uae.fitnessfirstme.com/fitness-first-onair

• التوقيت: متوفر الآن

• السعر: عرض تمهيدي خاص بقيمة 14.99 درهم إماراتي شهرياً