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Posted inلياقة بدنية

أمير قطر: جاهزون لاستضافة كأس العالم

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مشاركته بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أول أمس الجمعة، إن بلاده جاهزة لاستضافة كأس العالم قبل موعده بعام ونصف

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أمير قطر: جاهزون لاستضافة كأس العالم

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته الموجهة للمشاركين والقائمين على منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم قبل سنة ونصف من الموعد المحدد.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن جائحة كورونا أثرت على العالم بأكمله، مؤكداً أن روسيا نظمت مونديالاً ناجحاً وأن مونديال قطر سيكون في نفس المستوى أو أعلى. وذلك

وستكون لقطر تجربة تساهم باستعداداتها للحدث العالمي مع تنظيمها في ديسمبر القادم بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات، حين حقق المنتخب المغربي آخر لقب.

وستقام بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 لتكون أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي، وثاني بطولة كأس العالم تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

 

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