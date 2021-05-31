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تنظيم ناجح لقمة توج فيها الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تبرز آفاق الاستفادة الاقتصادية من الاستثمارات الرياضية الكبرى في المملكة العربية السعودية مع حسن تنظيم بطولة دوري الكأس في المملكة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تنظيم ناجح لقمة توج فيها الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
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توَّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء البارحة، فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك بعد نهاية مواجهة الهلال وضيفه الفيصلي، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

وبهذه المناسبة قال سموه: “نشهد هذه الليلة ولله الحمد والمنة، ختام الموسم الرياضي لكرة القدم، ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم أولاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، على الدعم غير المحدود الذي حظي به القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح الأحداث الرياضية في بلادنا، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي يعيشها العالم أجمع، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف سموه: “الدعم الذي تحظى به كرة القدم السعودية من سمو ولي العهد، كان له الأثر الأكبر في توفير بيئة احترافية مميزة، نظير التنظيمات الإدارية وإجراءات الحوكمة التي طُبقت، وانعكس بشكل إيجابي وملموس على مستوى التنافس بين الأندية كافة، الأمر الذي أدّى إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي، ليصبح الأعلى بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دورياً على مستوى العالم”.
واختتم سموه تصريحه قائلاً: “أبارك لفريق الهلال تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا العام، وحظًا أوفر لبقية الفرق الأخرى المشاركة، ونتطلع في المواسم المقبلة إلى مواصلة تقديم فرقنا عطاء أكبر بإذن الله، يعكس الصورة المشرقة لكرتنا السعودية”.

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