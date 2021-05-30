صحيفة بريطانية: لأول مرة في تاريخها، السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

ووفقاً لصحيفة «التايمز» الإنكليزية، تنوي السعودية تقديم ملفّ رسمي للاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة البطولة، لتكون منافسة لعرض بريطاني وايرلندي مشترك، وكذلك عروض أوروبية أخرى ومن أميركا الجنوبية.

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وكشفت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “ذي تايمز” البريطانية أن السعودية تفتح الباب أمام الاستضافة بالاشتراك مع دولة من اتحاد كونفدرالي آخر، وربما حتى من أوروبا.

ونجحت السعودية في استضافة أحداث رياضية كبرى في مختلف الرياضات، كان أبرزها تنظيم سباق رالي داكار العالمي، واستضافة السوبر الإسباني لكرة القدم، والسوبر الإيطالي، إضافة إلى نزال القرن في الملاكمة، والكثير من الأحداث والفعاليات العالمية. كما سبق للسعودية ان استضافت كأس العالم للشباب.

واعتبر التقرير أن الخطوة تفسر مقترح السعودية بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع، كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930، والتي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفتت الصحيفة أن هذه الخطوة تفسّر سبب طلب الإتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي، من الاتحاد الدولي، التفكير فى إقامة كأس العالم كل عامين، حيث وافق الفيفا على دراسة جدوى بشأن ذلك الأمر.

وتعمل الإتحادات البريطانية الأربع، إنكلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية، بالإضافة إلى جمهورية ايرلندا، للتقدّم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، مع وجود منافسة من عرض أوروبي مشترك آخر بين إسبانيا والبرتغال.

كما تخطط دول من أميركا الجنوبية لاستضافة البطولة، احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة الأولى التي استضافتها أوروغواي خلال عام 1930. وفازت السعودية، بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخها.