المنصة السعودية جرينتافي تؤسس شراكة مع نادي ويست هام الإنجليزي

وستكون جرينتافي المنصة الحصرية لإكتشاف المواهب الكروية لنادي ويست هام الإنجليزي عالمياً. وقال النادي اللندني في بيان له يسر ويست هام يونايتد أن يعلن أن ” Grintafy | قرنتافاي” منصة المواهب الرائدة في الشرق الأوسط، والتي يتواجد فيها أكثر من نصف مليون لاعب، ستصبح أحدث شريك رسمي للنادي. حيث يمكن مع غرنتافاي للاعبي كرة القدم الطموحين بناء ملف شخصي وإنشاء سيرتهم الذاتية الكروية وإبراز مواهبهم.

ستشهد الشراكة الجديدة متعددة السنوات حضور قرنتافاي عبر القنوات الرقمية العالمية المتنامية للنادي بالإضافة إلى أن تصبح الشريك التقديمي لجميع الأحداث البارزة في مباريات الأكاديمية. وستشهد العلاقة أيضًا قيام مدربي أكاديمية ويستهام يونايتد بتقديم برامج تدريبية في الشرق الأوسط.

وتنص الاتفاقية كذلك على أن تقوم منصة قرنتافاي باستضافة الطاقم التدريبي لنادي ويستهام في المملكة العربية السعودية في حدث ضخم وتجارب أداء كبيرة تضم العديد من اللاعبين ليتم اختيار مواهب كروية من بينهم.

تأسست جرينتافي في 2018 ولديها أكثر من 500000 لاعب على المنصة وحصلت على تمويل من عدة جهات بينها استثمار العام الماضي من مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي (1.25 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة من نافذة المستقبل للاستثمارات.

نهنئ الشركة السعودية @Grintafy على شراكتهم مع نادي ويستهام الإنجليزي @WestHam لتكون المنصة الحصرية لاكتشاف مواهب كرة القدم العالمية. https://t.co/W4QsPbhzPS — Wa'ed | واعد (@AramcoEC) May 11, 2021