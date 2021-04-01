افتتاح أولى صالات يو أف سي جيم رسمياً في أبوظبي

تضم صالة “يو أف سي جيم” أبوظبي الممتدة على مساحة 1600 متر مربع ، والممتد على 3 طوابق ، مرافق تدريب متعددة ومناطق لممارسة تمارين القوة و القلب وحبال المعركة وسلالم الرشاقة. وتتضمن الحلبة الشهيرة “الأكتاغون” بحجم 24 قدمًا. ومنطقة مجهزة بأرضيات خاصة بالجوجيتسو البرازيلية تدريب وتعليم فنون القتال للكبار والصغار. تقدم صالة الألعاب الرياضية الشهيرة شيئًا يلبي جميع مستويات اللياقة البدنية والأعمار ، بدءًا من المبتدئين إلى الخبراء.

يمكن للأعضاء الجدد أن يتدربوا تدريب الأبطال على مستوى عالمي بأحدث المعدات الحديثة ضمن مجتمع محفز من صانعي التغيير في عالم اللياقة البدنية ، والتي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر. سيتوفر عرض عضوية المؤسس الإستثنائي لفترة محدودة. الذي يتيح للأعضاء الولوج إلى أنظمة التدريب لرياضيين بطولات القتال غير المحدود المشهود لهم دوليًا في “يو أف سي جيم” ، مما يوفر للأعضاء كل ما تحتاجه العائلة لبدء حياة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ البدنية و نمط حياة صحي. جميع تمارين “يو أف سي جيم” أبوظبي مبرمجة ومصممة خصيصًا تحت إشراف العديد من المُدرّبين المُختصّين ، كما تتوفر غرف تغيير ملابس مجهزة تجهيزا كاملا تشمل حمام بخار أو ساونا ووحدات دش عملية.

وقال وسام ابي نادر مدير “يو أف سي جيم” الشرق الأوسط “نحن سعداء بافتتاح أحدث صالة “يو أف سي” في أبو ظبي. فالعاصمة الإماراتية ذات أولوية لتوسعنا المستمر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد النجاح الكبير الذي حظي به برنامج عضويتنا عند إطلاق “يو أف سي جيم” في دبي ،أما اليوم نحن متحمسون للغاية للترحيب بجميع عشاق اللياقة البدنية في العاصمة أبو ظبي. نحن نتطلع إلى تدريب الأشخاص من جميع الأعمار ومخنلف مستويات اللياقة البدنية بأساليب “Train Different” ، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الفردي. تحدى نفسك وإحصل على أفضل ما لديك من خلال تدريب عالمي المستوى من “يو أف سي” وتحقيق أقصى قدر من النتائج من خلال المشاركة في فصولًا متعدد التخصصات في فنون القتال المختلطة ليستمتع بها الجميع من مختلف الأعمار ، من خلال جلسات التدريب اليومي.”

وتضم الصالة الجديدة مرافق تدريب الجوجيتسو البرازيلية ، فنون القتال المختلطة، والفصول التخصصية بما في ذلك الملاكمة ، كيك بوكسينغ، فايت فيت. يمكن للصغار من سن 12 عامًا حضور فصول الشباب اليومية التي تقدم برامج اللياقة البدنية للشباب المصممة لبناء أساس قوي من المهارات الرياضية والتحفيزية التي تنطبق داخل وخارج الصالة الرياضية.

تخصص “يو أف سي جيم” أبوظبي الذي سيتم افتتاحه قريبًا برامج تدريب الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فما فوق ، مصممة لمساعدتهم على بناء أساس قوي من المهارات الرياضية والتحفيزية ، بالإضافة إلى التركيز على أساسيات فنون القتال المتنوعة ؛ الانضباط والاحترام. ويوجد أنواع مختلفة من برامج الناشئين يمكن للأعضاء الاختيار من بينها ، والتي تهدف إلى تحسين تنسيق الجسم وخفة الحركة والقوة والمساعدة في مكافحة التأثير السلبي للشاشات من خلال التأثير الإيجابي للياقة البدنية.

وتابع أبي نادر “تنظم صالة “يو أف سي جيم” أبوظبي برامج تدريب مناسبة لجميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية ، بما في ذلك المبتدئين. تم تطوير البرامج من خلال الوصول الحصري إلى أنظمة التدريب لرياضيين بطولات القتال غير المحدود المشهود لهم دوليًا ، مما يوفر للأعضاء كل ما تحتاجه العائلة لبدء حياة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ البدنية و نمط حياة صحي. نحن نلبي احتياجات العائلات من خلال مزج اللياقة النموذجية وبرامج الفنون القتالية المختلطة لجميع القدرات ، والتي لا تساعد فقط في اللياقة العامة ولكنها تعلم أيضًا الانضباط الذاتي والدفاع عن النفس. نود دعوة جميع أعضائنا للاستفادة من عرض الافتتاح الخاص واغتنام هذه الفرصة للتدرب بأساليب “Train Different” التي تقدمها “يو أف سي جيم”.

تم تطوير برمجة “يو أف سي جيم” بإتباع أنظمة تدريب رياضيين “يو أف سي” المشهود لهم دوليًا ، مما يوفر للأعضاء فصولًا يومية ليستمتع بها الجميع من مختلف الأعمار ، وتأمين بيئة جذابة صديقة للأسرة من عشاق اللياقة البدنية.

مع عرض الاشتراك في العضوية الشاملة غير المحدود في أروع صالة رياضية وحضور فصول بتدريب عالمي مقابل 11 درهمًا فقط في اليوم ، لم يكن هناك وقت أفضل من هذا للانطلاق في رحلة اللياقة والاشتراك في “يو أف سي جيم” أبوظبي.