يبدو أن إتمام صفقة انتقال اللاعب” نيمار” إلى نادي الهلال السعودي باتت أقرب بعد تداول مصادر إعلامية عن اكتمال الصفقة، وتحديد الراتب الذي سيتقاضاه ومدة العقد المتفق عليه.

وذكرت العديد من القنوات و المواقع الإعلامية، نقلا عن مصادرها بعض التفاصيل التي تضمنها عقد انتقال اللاعب البرازيلي إلى نادي الهلال السعودي، بعدما وافق نادي ” باريس سان جيرمان”، على بيع مهاجمه “نيمار”، إلى الهلال السعودي.

ووفقاً لمصادر ( قناة العربية)، فأن مدة التعاقد مع اللاعب تصل إلى موسمين، و أنه تم دفع 90 مليون يورو، لـ”باريس سان جيرمان”، فيما سيحصل اللاعب على 100مليون يورو كراتب سنوي.

و في حال تم تأكيد هذه المعلومات حول راتب اللاعب، فأن ” نيمار” سيصبح ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو.

يُذكر أن البرازيلي ” نيمار” انتقل عام ٢٠١٧ إلى (باريس سان جيرمان)، من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت ٢٢٢ مليون يورو .