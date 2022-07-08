نفاد تذاكر مباريات المنتخب السعودي بدور المجموعات في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن نفاد كافة تذاكر مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يشارك الأخضر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اليه منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأرجنتيني في 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن الجولة الأولى، لتلعب مع بولندا في 26 منه، والمكسيك في ختام الشهر.

وكانت المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر المونديال قد انطلقت، بعد أن بلغت حجوزات التذاكر خلال المرحلتين السابقتين 1.8 مليون تذكرة.

ويملك “الأخضر” حظوظاً كبيرة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ما دفع بجماهيره للاقبال بكثافة كبيرة على شراء التذاكر. كما أن القرب الجغرافي بين المملكة وقطر يساهم بشكل ايجابي في المشاركة بالحدث التاريخي الذي يحصل للمرة الأولى في الوطن العربي.

وأبرمَت الخطوطُ السعوديةُ اتفاقيةً مع الخطوط القطرية؛ لتوفير تجربة سفر سهلة وميسرة للراغبين في حضور المباريات. إذ سيتمكن الضيوف من مختلف أنحاء العالم عبر الرحلات الترددية، من الجمع بين زيارة أهم معالم المملكة التي تعرّف العالم بالإرث التاريخي والثقافي المحلي في مختلف مدن المملكة التي ستشهد العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية خلال تلك الفترة، وكذلك حضور مباريات المونديال في الدوحة.

وستسيّر الخطوط السعودية بموجب الاتفاقية جسراً جوياً بين المملكة وقطر سيتمكن الجمهور الرياضي عبرها من حضور المباريات عبر رحلات ترددية يومية طوال أيام البطولة، ما يمنحهم الحرية في اختيار السفر والعودة في نفس اليوم دون تكبد تكاليف الإقامة في الفنادق بشكل يسرع إجراءات السفر.

وستبدأ رحلات الخطوط السعودية في الانطلاق بداية من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي بجدة وصولا إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، ووفقاً للاتفاقية فإنه من الممكن أن تزداد عدد رحلات الخطوط السعودية بين الرياض وجدة والدوحة.