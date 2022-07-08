لا يزال الغموض يكتنف مصير تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية 2022، فيما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صمته حول موعد ومكان اقامتها.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن الفيفا وضع شروطاً غير مسبوقة أمام الدول الساعية لتنظيم مونديال الأندية، كدفع 25 مليون دولار كرسوم مالية على تقديم طلب الاستضافة. علماً أنه سيكون غير قابل للاسترداد في حال عبر نجاح الملف بالوصول إلى مرحلة الاستضافة.

وكشفت الصحيفة أن نادي النصر يريد تقديم طلباً للاستضافة، ما يعني عودته للمشاركة بها بعد 22 عاماً من الغياب، عندما خاض النسخة الأولى عام 2000 بعدما رشحه الاتحاد الآسيوي للعبة عقب فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998.

وأكدت الصحيفة أنه على الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة، تحمُّل تكاليف الفرق المشاركة، من سكن ومواصلات ومعيشة.

كما اشترط الفيفا أن تُحدد أربعة فنادق من فئة “5 نجوم” لاستضافة الفرق، و9 ملاعب للتدريب، وتحديد ملعبَين رئيسَين للعب المباريات عليهما، إضافة إلى الالتزام بتوفير متطلبات النقل التلفزيوني.

وكانت النسخة الأخيرة من المسابقة قد أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علماً أنها كانت مقررة اصلاً في الصين، لكن جائحة كورونا أطاحت بها بعد إلغاء نسخة 2020 أيضاً، وهو ما يرجح أن تعود الاستضافة لها فيما لو تقدمت بطلب لذلك.

ويشارك في المسابقة في العادة 7 فرق، 6 منها تمثل الاتحادات القارية، والسابع يكون من البلد المضيف، غير أن رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو كان تقدم باقتراح بغية تجربته في نسخة 2021 بمشاركة 24 فريقاً، لكن الظروف التي خلفتها الجائحة أجلت تنفيذ المقترح، وهو ما ترك الباب مفتوحاً أمام عدد الفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة.

الجدير ذكره أن ثلاثة أندية حسمت تأهلها للنسخة القادمة من المونديال هي ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والوداد البيضاوي المغربي (بطل أفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل الكونكاكاف)، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا بالاضافة لممثل عن البلد المضيف.

وسبق لثلاثة أندية سعودية أن شاركت في المسابقة العالمية هي النصر والاتحاد والهلال، علماً أن الأخير هو الأكثر ظهوراً بمشاركتين.