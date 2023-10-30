موسم الرياض 2023… ظهور سلمان خان بجوار رونالدو وصديقته يثير ضجة في الهند

شهد الوسط الرياضي والترفيهي حدثاً استثنائياً لا يتكرر كثيراً، حينما جلس نجم بوليوود سلمان خان بجانب أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز خلال مباراة ملاكمة ملحمية في افتتاح موسم الرياض 2023.

هذا اللقاء غير المتوقع أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند والعالم، حيث انتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر الثنائي الشهير في الإطار نفسه.

تميز هذا اللقاء بكونه فريدًا بين عالمين مختلفين هما عالم السينما الهندية بوليوود وعالم كرة القدم العالمي، لم يتوان المعجبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن التعبير عن إعجابهم بالثنائي الشهير، مشيرون إلى أن هذا اللقاء كان أمراً غير متوقع وممتعاً. وعلى الرغم من التخصصات المختلفة للثنائي، إلا أنهما أثبتا جاذبيتهما وشعبيتهما الكبيرة.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا، إن هذا اللقاء الفريد بين سلمان خان وكريستيانو رونالدو أضاف نكهة خاصة إلى عالم الترفيه والرياضة، ولاقى تفاعلًا كبيرًا على الإنترنت خلال افتتاح فعاليات موسم الرياض 2023.

مباراة الملاكمة التي حضرها خان ورونالدو كانت بين البريطاني تايسون فيوري والفرنسي كاميروني الأصل، فرانسيس نجانو وفاز بها فيوري في افتتاح موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية السبت.

وقد أضفت هذه اللقطات عنصرًا إضافيًا من التشويق إلى افتتاح موسم الرياض 2023، حيث قام مستخدمو الإنترنت بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وتعبيرات الإعجاب باللقاء.

من ناحية أخرى، يترقب عشاق سلمان عرض فيلمه القادم “تايجر 3″، الذي يشهد عودة سلمان إلى دور البطولة إلى جانب النجمة كاترينا كيف والممثل عمران هاشمي. الفيلم من إخراج مانيش شارما.

ومن المقرر أن يعرض في دور العرض في 12 نوفمبر. تم إصدار مقطع دعائي رسمي للفيلم حديثًا، وحاز استحسان كبير من قبل الجمهور، مما زاد من الترقب لعرض الفيلم، وفقاً للصحيفة.