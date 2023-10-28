الملاكم الأسطورة ليونارد يحضر نزال موسم الرياض التاريخي

تنطلق السبت، فعاليات “موسم الرياض 2023” في نسخته الرابعة؛ حيث يشهد حدث تاريخي تحت اسم “نزال أشرس رجل على وجه الأرض”، يتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل “تايسون فيوري”، وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة “فرانسيس نغانو”، على “حلبة الرياض”.

وقد وصل الملاكم الأمريكي الأسطورة شوجر راي ليونارد إلى المملكة العربية السعودية لحضور النزال التاريخي، ونشر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقا، مقطع فيديو يبين وصول الأسطورة شوجر راي ليونارد إلى الرياض وقال إن الأسطورة سيحضر الحدث التاريخي في المملكة ونشر رابط حجز التذاكر لحضور النزال. وسيقام النزال يوم 28 أكتوبر بمنطقة بوليفارد هول.

وصول الملاكم الاسطورة Sugar Ray Leonard للرياض لحضور النزال التاريخي بين FURY Vs NGANNOU ??



The Legend Sugar Ray Leonard arrives to Riyadh for the historical event #BattleOfTheBaddest ??



Oct 28th



Book now:https://t.co/TEUKptTW69#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/x9zCHABRTX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2023

8 أنواع للتذاكر لحضور النزال التاريخي في موسم الرياض:

رويال بقيمة 3,500 ريال سعودي

ماسية بقيمة 2,500 ريال سعودي

بلاتينيوم بقيمة 1,000 ريال سعودي

G1 بقيمة 500 ريال سعودي

G2 بقيمة 400 ريال سعودي

G3 بقيمة 300 ريال سعودي

G4 بقيمة 200 ريال سعودي

G5 بقيمة 100 ريال سعودي

وصول أخي Salman Khan للرياض لحضور النزال التاريخي بين

FURY Vs NGANNOU ??



احجزوا تذاكركم من هنا?https://t.co/ZCLofJmQus



My brother @beingsalmankjan arrives to Riyadh for the historical event #BattleOfTheBaddest ??



Oct 28th



Book now:https://t.co/TEUKptTW69… pic.twitter.com/KTzjw68nMW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2023

من هو شوجر راي ليونارد

شوجر راي ليونارد (Sugar Ray Leonard) (ولد في 17 من مايو 1956م) هو ملاكم أمريكي محترف متقاعد وممثل في بعض الأحيان. كان اسمه راي تشارلز ليونارد، تيمنًا بمغني والدته المفضل، راي تشارلز (Ray Charles).

وكان ليونارد أول ملاكم يتلقى أكثر من 100 مليون دولار في حقيبة يد، ويفوز بألقاب عالمية في خمس فئات وزن مختلفة ويهزم زملاء المستقبل من منتسبي قاعة مشاهير الملاكمة الوطنية (International Boxing Hall of Fame) ويلفريد بينيتيز، وتوماس هيرنز، وروبيرتو دوران ومارفن هغلر. وقد أُطلق عليه اسم “ملاكم العِقد” في الثمانينيات، بحسب موسوعة ويكيبيديا.

وخاض خلال مسيرته 40 نزالا، فاز بـ 36 منها.