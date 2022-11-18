مهرجان المشجعين فيفاBUDX في دبي يستقبل 10 آلاف شخص يومياً

يعتبر مهرجان المشجعين فيفا BUDX واحداً من ستة مهرجانات دولية رسمية للمشجعين ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في العالم لتوفير أفضل تجربة لمشاهدة المباريات خارج قطر. وسيتم تنظيم أحد هذه المهرجانات الستة في ميناء دبي من 20 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 18 كانون الأول / ديسمبر بالتزامن مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

تشجيع المنتخبات

بدأ العد التنازلي لانطلاق مباريات كأس العالم في 20 نوفمبر بينما نستعد لمهرجان المشجعين فيفا BUDX في ميناء دبي.

عبر إطلالته على المناظر الخلابة لمرسى دبي، من المتوقع أن يحضر 10 آلاف مشجع يومياً لتشجيع منتخبات كرة القدم المفضلة لديهم على الواجهة البحرية الاستثنائية.

ترفيه وألعاب

ويمكن أن يتوقع المعجبون خلال مهرجان المشجعين:

مزيجاً رائعاً من الموسيقى والترفيه الحي.

الألعاب والأنشطة وتجربة مشاهدة لا مثيل لها.

وتسهم “آي تي بي لايف” في المهرجان باعتبارها الشريك الإعلامي الترويجي للحدث، وبالتالي تتوقع من المؤثرين المشهورين من جميع أنحاء المنطقة والعالم أن يشاهدوا المباريات.

وعبر احتضانه مجموعة لا تُنسى من الفعاليات في أجواء خارجية، سيكون مهرجان المشجعين فيفا BUDX في دبي واحداً من ستة مهرجانات دولية رسمية للمشجعين ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في العالم مع أحدث التقنيات الصوتية رباعية الأبعاد من “فيفا” والتي ستشعر المشجعين وكأنهم انتقلوا إلى الملاعب لمشاهدة المباريات من هناك.

آي تي بي لايف الشريك الإعلامي

وقال أحمد بشور، مدير عام “آي تي بي لايف”:

“يسر آي تي بي لايف أن تكون الشريك الإعلامي الترويجي لمهرجان المشجعين فيفا BUDX. ويعد تنظيم أكبر مهرجان رسمي للمشجعين في دبي إنجازاً هائلاً آخر للمدينة التي تأسست فيها آي تي بي لايف. وسيكون الموقع والتصميم والخبرة تجربة لا تُنسى للمقيمين وجميع الملايين من السياح المتوقع قدومهم لمتابعة هذه المناسبة التاريخية في الشرق الأوسط”.

وتم تصميم هذه المساحة الترفيهية النابضة بالحياة من إنتاج شركة BRAG لتأسر خيال الجمهور وتحول ميناء دبي إلى تجربة ترفيه وكرة قدم فاخرة استثنائية.

باقات البطاقات

وبدأ بيع التذاكر بسرعة لمتابعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ويمكن الاختيار بين:

بطاقة دخول طوال اليوم تتيح متابعة متواصلة للمباريات والفعاليات على مدار اليوم.

اختيار جناح كبار الشخصيات VIP .

جناح ضيافة لمن يرغب في الحصول على تجربة المشاهير الكاملة.

تبدأ الأسعار من 75 درهماً، بما في ذلك الدخول طوال اليوم إلى المنطقة العامة ومشاهدة المباريات.

تبدأ الباقات المتميزة من 125 درهماً مع دخول طوال اليوم إلى المنطقة المميزة وركن المشروبات.

لباقات الضيافة وفرص الشراكة ، يرجى التواصل على info@budxfifadubai.com

لشراء التذاكر، يرجى زيارة https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/85130/budx-fifa-fan-festival-dubai