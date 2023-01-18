سامر باطر by سامر باطر

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Posted inكرة قدملياقة بدنية

مصر تفوز على الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر يفوز على نظيره الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد
سامر باطر by سامر باطر
منتخب مصر يفوز على نظيره الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد
حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على حساب منتخب أمريكا

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على حساب منتخب أمريكا، بنتيجة 35 – 16، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة “هوسكفانا جاردن أرينا” بمدينة يونشوبينج السويدية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد.
ونجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 – 7، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، منهياً المباراة بنتيجة 35 – 16.
وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات، بينما حل منتخب أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على حساب منتخب أمريكا
حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على حساب منتخب أمريكا

لقطات من لقاء مصر وكرواتيا

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...