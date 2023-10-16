محمد صلاح يتبرع لضحايا غزة وينهي الجدل

وجهت منظمة الهلال الأحمر المصري، رسالة شكر إلى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الدولي، ونادي ليفربول الإنجليزي، على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بالتبرع بمبلغ مالي كبير طلب عدم الإفصاح عن قيمته.

شكرا من القلب محمد صلاح

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة الهلال الأحمر المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاثنين، منشورا بصورته قالت فيه: “شكرا من القلب محمد صلاح على دعمك أهالينا بقطاع غزة”.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع، وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال رامي عباس، مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر، حسب مواقع مصرية.

طلب عدم الإفصاح عن قيمة التبرع

وأكد الناظر، رفض محمد صلاح، ووكيل أعماله، الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

مصادر… تبرع بـ 3.5 مليون دولار

لكن هناك مصدر بالهلال الأحمر، حسب مواقع محلية، أكد أن محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار، أكثر من 108 ملايين جنيه مصري.

وأكد تبرع صلاح أيضا، مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، التي أشارت إلي رغبته في عدم الإفصاح عن قيمة المبلغ.

التبرع يوقف سلسلة الانتقادات والاتهامات

وأوقف تبرع محمد صلاح، لسكان غزة، سلسلة من الانتقادات، والاتهامات، والمطالبات، بإعلان موقف صريح، وواضح حول الأزمة، حتى بلغ الأمر بأنه خسر مئات آلاف المتابعين على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المنتقدين، يطالبون محمد صلاح، بالتصريح حول موقفه مما يجري في غزة، مثلما فعل مواطنوه محمد النني لاعب أرسنال الإنكليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي.

أول تعليق من أسرة صلاح على الأزمة

وفي أول تعليق من أسرة محمد صلاح، بعد انتشار خبر تبرع محمد صلاح، كتب خال النجم المصري عبد العزيز البمبي عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: هل يا ترى المشكلة كده وصلت للحل.. والناس اللي عاوزه شو على حساب صلاح.. كده هما ساعدوا في حل المشكلة، ولا باقي لسه لف العلم. آهي حاجة ممكن لسه يتكلمون فيها”.

وأضاف:” بالمناسبة.. الخبر صحيح (تبرع صلاح لضحايا غزة) ميه في الميه… لله الأمر من قبل، ومن بعد”.

خسائر صلاح من عدم إعلانه موقفه

وقدر متابعون أن صلاح خسر في الأيام الماضية أكثر من مليون متابع على صفحته في فيسبوك، وأعداداً تقارب نصف المليون في تويتر، وإنستغرام.

وطالب بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسحب لقب “فخر العرب”، من صلاح لأنه وقف صامتاً أمام المجازر التي تحصل يومياً في غزة.

رسائل الإعلاميين المصريين لصلاح.. أعلن موقفك

وخرج الكثير من الإعلاميين المصريين، لمطالبة صلاح بقول كلمته مهما كانت الضغوطات التي يتعرض لها للبقاء في المنطقة “الحيادية”، وقال الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه في رسالة موجهة لمحمد صلاح:” أعلم أنك قد تكون غاضباً وحائراً في اتخاذ القرار والناس كلها تنتظرك لأنك فخر العرب، وحامل هذا اللقب يجب ألا يتخلى عن العرب، وهم بحاجة له، أعلم أن لديك مشاعر نبيلة تجاه الفلسطينيين، وقد يكون هناك سياسة في نادي ليفربول تمنع اللاعبين من التعبير عن آرائهم السياسية”.

وأضاف:” قد يكون هناك توجيهات من المقربين منك، ويقولون لك إن هذا سيؤثر في صورتك أو يخلق مشكلة لك، لا يستطيع أي أحد التسبب بمشكلة لك؛ لأنك قوي وموهوب ومحبوب، ولن يغضب أحد إذا وقفت إلى جانب أهلك ودينك”.

موقف غير متوقع

وتعرّض صلاح لموقف غير متوقع بعد انتهاء مباراة مصر وزامبيا الودية الخميس الماضي، إذ أظهر فيديو نشر على “تيك توك” محمد صلاح وهو يرمي قميصه للمشجعين لكنه فوجئ بأنهم رفضوه ورموه له مجدداً.

موقف النني وكوكا

وكان محمد النني غير صورته الشخصية في كل حساباته وصفحاته على مواقع التواصل، ووضع مكانها علم فلسطين، فيما كتب “كوكا”، منشوراً عبر حساباته أعلن فيها دعمه الصريح لفلسطين مهما كانت العواقب.

وتطول لائحة اللاعبين العرب الذين يلعبون في أندية محلية أو محترفين في الخارج التي أعلنت عن دعمها الكامل للفلسطينيين في الحرب الدائرة على أرضهم في غزة، ومن بينهم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، محمود حسن تريزيغيه لاعب طرابزون سبور التركي، والأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي.

تعازي الفيفا

وأتى التعقيب الرسمي على ما يجري من الهيئة الرسمية الأعلى للعبة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو الذي قدم تعازيه إلى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلا إن “فيفا ينضم إلى الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية والتخفيف الفوري من معاناة الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني”.