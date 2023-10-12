ليف جولف جدة… الانطلاق غداً

تنطلق غداً الجمعة بطولة “ليف جولف جدة” الدولية بنادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، التي تقام لمدة ثلاثة أيام.

وستضم البطولة عدداً من اللاعبين الدوليين، ويكرم الفائز بالبطولة يوم الأحد القادم، وسيتصدر كلا من النجوم كام سميث وداستن جونسون وبرايسون ديشامبو وفيل ميكلسون وبروكس كوبكا وغيرهم من نجوم الغولف الحدث.

روشن ترعى ليف جولف جدة

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY, SAUDI ARABIA – OCTOBER 16: An overview of the first hole during the final round of the LIV Golf Invitational – Jeddah at the Royal Greens Golf & Country Club on October 16, 2022 in King Abdullah Economic City, Saudi Arabia. (Photo by Montana Pritchard/LIV Golf)

وأعلنت شركة “روشن” المطور العقاري في المملكة العربية السعودية، عن رعايتها للبطولة كشريك رسمي كما أعلنت عن بعض الفعاليات التي تقام على هامش البطولة الدولية.

وقال محمد عاشور، مدير المسؤولية الاجتماعية في “روشن” إنه بالتعاون مع الجمعيات في مدينة جدة ومنظمي بطولة ليف جولف سيتم تقديم مبادرة اجتماعية على هامش البطولة تسمى “ليف أبالتي” لدعم الشباب والأطفال من ذوي الإعاقة.

وأضاف عاشور خلال تصريحات متلفزة أن اليوم الخميس شهد بداية انطلاق المبادرة التي تستمر لمدة 4 أشهر، وتقدم لـ 300 مستفيد بالإضافة إلى تدريب 30 شخصاً متمرساً لتعليم الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة على لعبة الغولف.

وفي ذات السياق، ناشد الموقع الرسمي للبطولة المهتمين باللعبة للحضور في ملعب الغولف رويال جرينز بجدة.

وقال: هل تبحث عن نهاية أسبوع لا تُنسى؟ استعد لقضاء عطلة نهاية أسبوع ساحرة مليئة بالمرح العائلي والأطعمة الشهية والرياضة على المستوى العالمي، وكل ذلك على ساحل البحر الأحمر الرائع. من منطقة نيرف بول الفريدة من نوعها إلى النادي الشاطئي الحصري وسط أجواء الموسيقى والحماس – لن تخيب آمالك”.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثانية على أرض المملكة العربية السعودية كأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.