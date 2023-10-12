الدوري السعودي… لوكاكو يثني على الدوري ونادي الهلال

روميلو لوكاكو يثني على الدوري السعودي، حيث أكد البلجيكي المهاجم الأول لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل المسابقات الكروية في العالم مستقبلا، كما وصف نادي الهلال السعودي بأنه أكبر ناد في الشرق الأوسط.

وقال لوكاكو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلاده مع النمسا في تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2024): “الهلال هو أكبر فريق في الشرق الأوسط والدوري السعودي سيكون واحدا من الدوريات الأفضل في العالم لكنني لم أكن مستعدا لمغادرة أوروبا”.

الدوري السعودي يستقطب النجوم

وأضاف: “أنا فخور باهتمام نادي الهلال بالانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بعد المناقشات الأولية لم أكن مقتنعا بالانضمام إليهم حيث كانت لدي رغبة في الاستمرار في إيطاليا”، بحسب ما نشر موقع فوتبول إيطاليا.

وواصل :”كنت أعرف جيدا ما سيحدث هذا الصيف، وكان هناك عدد قليل من الأندية التي لن أذهب إليها بالتأكيد. في النهاية، عليك أن تفكر بما حدث في السنوات الأخيرة على مستوى كرة القدم والمستوى الشخصي، ولهذا السبب اتخذت خياري”.

واختتم : “لا أحب التحدث كثيرا خارج الملعب، لكن في بعض الأحيان يكون من الجيد إخبار الناس بما حدث بالفعل وما لم يحدث. سأفعل ذلك يوما ما، ولكن ليس الآن لأنني أريد أن أبقي التركيز على كرة القدم. عندما أقول أشياء، يتم إخراجها من سياقها، ولا أريد ذلك الآن”.

وبحسب تقارير سابقة من وسائل إعلام أوروبية، تلقى البلجيكي روميلو لوكاكو عرضا من نادي الهلال في ميركاتو الصيف الماضي، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل بعد، لذلك قرر الفريق الانتقال مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من صفوف الفريق للتعاقد مع نادي فولهام الإنجليزي.

يذكر أن روميلو لوكاكو انضم إلى صفوف نادي روما على سبيل الإعارة في ميركاتو نهاية الصيف بعد أن أُبْدَى رغبته في البقاء لفترة أطول في الدوري الإيطالي لكرة القدم.