كسر الثلج في دبي.. صلاح يعانق راموس ويتناسى الماضي

تناسى النجم المصري محمد صلاح هدَّاف ليفربول الإنجليزي، الذكرى السيئة التي جمعته بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، وعانقه في دفء على هامش حفل “غلوب سوكر” في دبي.

صلاح كان قد تعرَّض لإصابة قاسية بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 غاب على إثرها عن مباراة مصر الافتتاحية في مونديال روسيا أمام أوروجواي.

النجم المصري “كسر الثلج” بينه وبين راموس في دبي، وقام بمعانقته في دفءٍ أمام الكاميرات، في لقطة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

جلس محمد صلاح إلى جانب مدافع ريال مدريد السابق، وكأن شيئا لم يكن، ليتناسى آلام الماضي التي كان المدافع الإسباني المخضرم سببا بها.

Mo Salah hugging Sergio Ramos and Zlatan. ? pic.twitter.com/I1jl84uqHv — Samuel (@SamueILFC) November 17, 2022

وخلال الحفل توّج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من “تيك توك”.

وتوّج مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدافع على مر التاريخ، بسبب إسهاماته مع ريال مدريد في حصد كل الألقاب، وكذلك التتويج مع إسبانيا بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية من قبل.