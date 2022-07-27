عقدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك“، اتفاق رعاية طويل الأمد وشراكة ابتكارية مع “فورمولا إي”، أول رياضة محركات خالية من انبعاثات الكربون منذ إنشائها.

وستنطلق الشراكة نهاية هذا الأسبوع بسباقين يُعقدان في مركز معارض لندن يومي 30 و 31 تموز/يوليو في بطولة (إيه بي بي فورمولا إي) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تسهم في تعزيز الحضور العالمي لعلامة “سابك” التجارية ضمن منصة رياضية دولية ذات صلة بأعمالها ولها حضور متميز ومتنام، موضحاً اعتزام “سابك” التعاون بشكل وثيق مع (فورمولا إي) لدمج حلول الشركة المستدامة في منظومة الفورمولا وعملياتها.

فورمولا إي تعد خطوة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي

وقال: “توفر هذه الخطوة فرصة فريدة لنقل ابتكاراتنا من (فورمولا إي) إلى صناعات السيارات والمركبات الكهربائية المتنوعة من أجل تحقيق القيمة لزبائننا وشركائنا، وإثبات قدرتنا على دعم تحول العالم إلى السيارات الكهربائية، وقبل ذلك بناء مستقبل أكثر استدامة”.

وأشار البنيان إلى أن هذه الشراكة تنسجم تماماً مع إستراتيجية “سابك” للاستدامة، التي تدعم رؤية الاقتصاد الدائري للكربون، في ظل تراجع جميع سلاسل القيمة للمنتجات المحتوية على الكربون، كما تُعد خطوة بارزة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي، أحد المسارات الرئيسة التي حددتها الشركة لتحقيق الحياد الكربوني.

ختام جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1

أحداث سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة

ريسبونس بلس ميديكال السعودية ستؤمن التغطية الطبّيّة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1