طفولة وسط الجحيم.. كشف النقاب عن رحلة أنتوني وسط المخدرات وجثث الموتى

كشف أنتوني لاعب مانشستر يونايتد النقاب عن الطفولة التي عاشها وسط الجحيم في البرازيل، وشرح أن منتقديه الذين وصفوه بالمهرج لم يفهموه بشكل صحيح.

يستعد لاعب البرازيل الشاب حاليا من أجل المشاركة في كأس العالم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

قبل انطلاق البطولة في قطر، كشف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن التجارب والمحن التي تعرض لها في رحلته إلى القمة – مثل رؤية “جثة” في طريقه إلى المدرسة.

Nunca desista dos seus sonhos!! O menino Antony nunca desistiu… e hoje ele vai para a Copa do Mundo!! Obrigado, meu Deus!! ?????? #RoadToQatar #WorldCup2022 pic.twitter.com/6q98NbQKEk — Antony Santos (@antony00) November 8, 2022

الميلاد وسط صنَّاع الجريمة

تحدث أنتوني مع موقع “بلاير تريبيون” البرازيلي قائلًا: “لقد ولدت في الجحيم، هذه ليست مزحة، بالنسبة لأصدقائي الأوروبيين الذين لا يعرفون، فإن الأحياء الفقيرة التي نشأت فيها في ساو باولو تسمى في الواقع انفرنينهو (الجحيم الصغير).”

وتابع: “إنه مكان سيئ السمعة، على بعد خمس عشرة خطوة من باب منزلنا، كان هناك دائمًا تجار مخدرات يقومون بأعمالهم، ويمررون الأشياء يدا بيد، كانت الرائحة خارج نافذتنا باستمرار.”

قضى جناح مانشستر يونايتد طفولته بأكملها في البرازيل قبل أن يتم توقيعه في أكاديمية ساو باولو في سن العاشرة – حيث مكث ثماني سنوات.”

Há exatos 4 anos, no dia 15 de novembro de 2018, Antony fazia sua estreia como profissional. O menino de 18 anos entrou no 2° tempo do empate por 1 a 1 com o Grêmio, pelo Brasileiro.



Quatro anos depois, o #MadeInCotia defende o Brasil na Copa do Mundo. Boa sorte, @antony00! ??? pic.twitter.com/dg9wW0lebA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 15, 2022

أوضح أنتوني رحلته: “كل يوم، كان أخي الأكبر يأخذني إلى ملعب الكرة، في الأحياء الفقيرة، يلعب الجميع، أطفالا، وكبار السن، ومعلمين، وعمال بناء، وسائقي حافلات، وتجار مخدرات، ورجال عصابات، هناك، الجميع متساوون”.

وواصل: “كنت صغيراً، لكني كنت أراوغ بمهارة أتت من الرب، كانت المراوغة دائمًا شيئًا بداخلي، لقد كانت غريزة طبيعية، ورفضت أن أحني رأسي لأي شخص، أود المرور من تجار المخدرات، ومراوغة سائقي الحافلات، وتمرير الكرة بين أقدام اللصوص، أنا حقًا لم أعط أي شيء اهتماما.

جثة في الطريق

أسهب أنتوني في عرض تفاصيل طفولته، قائلًا: “يا رجل، بعض الأشياء التي رأيتها… فقط أولئك الذين عاشوها يمكنهم فهمها، في سيري إلى المدرسة ذات صباح، عندما كان عمري ربما 8 أو 9 سنوات، صادفت رجلاً يرقد في الزقاق”.

عندما اقترب أنتوني، أدرك أنها جثة، في الأحياء الفقيرة، تصبح مخدرًا نوعًا ما عندما ترى هذه الأشياء، لم يكن هناك طريق آخر للسير، وكان على أنتوني أن أذهب إلى المدرسة، لذا أغمض عينيّه وقفز فوق الجثة.

ويواصل صاحب الـ22 عاما، الحديث: “ذهبت من الأحياء الفقيرة إلى أياكس إلى مانشستر يونايتد في ثلاث سنوات، يسألني الناس دائمًا كيف تمكنت من التأقلم بهذه السرعة”.

أنتوني لا يشعر بأي ضغوط، داخل أرض الملعب، فهو لا يعرف معنى الخوف من الأساس: “عندما تتربى وأنت تقفز وسط الجثث من أجل الذهاب إلى المدرسة، لا يمكن أن تخاف من شيء في كرة القدم.

لا يزال نجم أياكس السابق هو نفس اللاعب الجريء والشجاع الذي اعتاد اللعب في شوارع ساو باولو واكتسب شهرة كلاعب بارع في ملعب أولد ترافورد.

ليس مهرجا

أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، هاجم أنتوني بعدما دار بالكرة 720 درجة أثناء مواجهة شيريف تيراسبول، قائلًا: “هل هذا يفعل أي شيء لأي شخص؟ هل هذا يفعل أي شيء لنفسه؟ يجب أن أسأله – حتى في 4 -0 فماذا يفعل ذلك بالنسبة لك؟”

وتابع سكولز: “هذا البلد، أو أي بلد حتى البرازيل، لا يريدون أن يروا ذلك أليس كذلك؟ أحب أن أرى المهارات والترفيه، لا أعتقد أنها مهارة أو ترفيه، إنه مجرد مهرج”.

أصيب الكثيرون بالإحباط بسبب الانتقادات الوحشية من سكولز، على الرغم من أن أنتوني لم يتنازل عن موقفه ويعتقد بدلاً من ذلك أن النقاد “لا يفهمون قصتي”.

يرد على ذلك أنتوني، قائلًا: “إذا كنت تعتقد أنني مجرد مهرج ، فأنت لا تفهم قصتي، لقد ألهمني فن رونالدينيو وكريستيانو ونيمار عندما كنت طفلاً”.

وأردف: “شاهدت هؤلاء مندهشا على شبكة Wi-Fi مسروقة، ثم خرجت إلى ملعب الخرساني لمحاولة تقليد عبقريتهم”.

واختتم قائلًا: “هذه قصتي، إذا كنت لا تزال لا تفهمني، أو إذا كنت لا تزال تعتقد أنني مهرج، فسأشير فقط إلى الوشم على ذراعي.. كل من يأتي من الأحياء الفقيرة يعرف القليل مما مررت به”.

أنتوني حجز مكانا وسط منتخب البرازيل فيما اختار المدير الفني عدم تقديم الدعوة إلى فيرمينو مهاجم ليفربول، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهما أثناء البطولة.