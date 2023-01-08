خليجي 25 : السعودية تتطلع للتأهل للنصف النهائي غداً

تتجه الأنظار غداً إلى إستاد البصرة الدولي حيث يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم والمنتخب السعودي مواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الأولى لخليجي 25 المتواصلة حتى التاسع عشر من كانون الثاني / يناير.

ويدخل منتخب العراق هذه المواجهة المرتقبة بنقطة واحدة من تعادل سلبي مخيب، أمام عمان في مباراتهما الافتتاحية في حين يمتلك المنتخب السعودي ثلاث نقاط من فوزه على اليمن بثنائية نظيفة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، وحجز مقعده في نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

ومع أن الأخضر يشارك في البطولة بالمنتخب الرديف، إلا أنه ترك انطباعاً جيداً، بعد الأداء الذي قدمه في مباراته الماضية، وسيحاول اقتناص فوز ثان يضمن من خلاله التأهل لنصف النهائي.

في المقابل، يطمح منتخب العراق الذي قدم مباراة جيدة أمام عمان في تحقيق فوزه الأول، لاسيما وأنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره، فضلاً عن مشاركته بالعناصر الأساسية.

وكان المنتخبان قد التقيا 8 مرات في البطولة انتهت خمس منها لحساب أسود الرافدين واثنتان للأخضر السعودي وواحدة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي المباراة الثانية، سيكون المنتخب العماني مرشحا لتخطي نظيره اليمني وتحقيق فوزه الأول في المجموعة الأولى في اللقاء الثالث بينهما في البطولة انتهى الأول بالتعادل 1-1 في خليجي 16 في الكويت عام 2003، والثاني بفوز صعب لعمان 2-1 في جاء في الدقيقة 88 بهدف أحمد ابوالصافي في نسخة 2007 في الإمارات.

وبدأت عمان النسخة الحالية بتعادل سلبي مع العراق المضيف، فيما لم تكن بداية اليمن إيجابية بعد الخسارة أمام السعودية التي تلعب بالصف الثاني صفر-2.

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