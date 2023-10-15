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من اشترى تذكرة”المليون ريال”الأغلى بتاريخ الدوري السعودي.. ما مميزاتها ؟

مالك التَّذْكِرَة سيحظى بمميزات ذهبية، أهمها جلوسه بغرفة كبار الزوار، العضوية الذهبية والحصول على قميص موقع من اللاعبين ومشاهدة كافة مباريات الفريق طوال الموسم.

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شهد الوسط الرياضة السعودي بيع أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي، وهذه سابقة في نادي الشباب، الذي أعلن عن بيعها ومميزاتها.

أعلن نادي الشباب بيع أغلى تذكرة في تاريخ دوري “روشن” لكرة القدم للمحترفين في الموسم الحالي (2023-2024) .

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أن النادي باع تذكرة بقيمة مليون ريال سعودي، هي الأغلى في تاريخ الدوري، لصالح الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز.

وعلق محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، على الأمر، قائلا: “الأمير عبد الرحمن بن تركي داعم للنادي، ويعمل على مصلحته”.

وأضاف: “إن بيع التذكرة بهذه القيمة المالية الكبيرة لهي سابقة في تاريخ النادي، إنها فكرة موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الكبرى الأخرى”.

وعن مميزات تلك التذكرة الذهبية، أوضح: “تشمل العديد من المميزات، مثل غرفة كبار الزوار والعضوية الذهبية والحصول على قميص موقع من اللاعبين ومشاهدة كافة مباريات الفريق طوال الموسم”، وفق “المرصد”.

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