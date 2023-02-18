تذاكر كأس السعودية لسباقات الخيل تتجاوز 16 ألف ريال

تنطلق كأس السعودية لسباقات الخيل الأسبوع المقبل ولمدة يومين (24 25 شباط / فبراير) على أرض ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، حيث تعتبر كأس السعودية من أكبر سباقات الخيل العالمية وأكثرها إثارة وندية. كانت بداية الانطلاقة لكأس السعودية في فبراير 2020، لتقدم أغلى جائزة لسباقات الخيل عالمياً بقيمة 35.35 مليون دولار.

وينفرد كأس السعودية بكونه السباق الأعلى قيمة في العالم، بجوائزه البالغة 20 مليون دولار والتي توزع على المتصدرين حتى المركز العاشر، وتُقام ضمن مهرجان سباقات يصل إجمالي جوائزه المالية إلى 35.35 مليون دولار، وذلك في ظل استحداث كأس طويق لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية يوم الجمعة بجائزة قدرها 500 ألف دولار.

وما يميز كأس السعودية، الحدث العالمي، أنه مهرجان رياضي وثقافي وترفيهي، مناسب لكافة أفراد العائلة، ويوفر خيارات متنوعة بجانب سباقات الخيل ذات العيار الثقيل.

وقد حطّت يوم الخميس الدفعة الأولى من الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023 رِحالها في الرياض، قادمةً بالطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة في سباقات الكأس، فيما وصلت الدفعة الثانية أمس الجمعة، ويكتمل الوصول الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض منافسات كأس السعودية التي يحتضنها ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بتنظيم من نادي سباقات الخيل.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 199 ريالاً لبطاقة عبية، و 6400 ريال لبطاقة الثريا والتي تتيح لحاملها حضور سباقات يوم الجمعة 24 فبراير، و 8000 ريال لبطاقة الثريا التي تتيح لحاملها حضور سباقات يوم السبت 25 فبراير، و 16 ألف ريال لبطاق الثريا التي تتيح لحاملها حضور سباقات يومي الجمعة والسبت.

ويوم الجمعة 24 فبراير، ینافس الخیالة بصفتھم الفردیة في أربع جولات على جائزة 100.000 دولار أمریكي لكل جولة، إذ تتاح المشاركة للجیاد المدربة محلیاً فقط. وتقام السباقات على الأرضین الرملیة والعشبیة، بمسافات مختلفة تتراوح بين 1200 متر و1800 متر. وما یضیف مزیداً من الإثارة لحفل یوم الجمعة، سباق الھاندیكاب السعودي الدولي، المقام على مسافة 2100 متر، وتبلغ جائزته المالیة 500 ألف دولار، وتشارك به الخیول التي دربت في واحدة من دول السباقات المسجلة، ضمن المجموعتين الثانیة والثالثة لدى الاتحاد الدولي لسلطات سباقات الخیل، إضافة إلى سباق الملیون دولار بكأس المنیفة فئة 2 للخیل العربیة الأصیلة، وكأس طویق للخیل المدربة محلیاً.

ويوم السبت 25 فبراير، یقام السباق الأغلى في العالم بجائزته المالیة 20 ملیون دولار، حیث یلتقي أفضل الفرسان والخیول في العالم للمنافسة على مسافة 1800 متر بالمسار الرملي لمیدان الملك عبد العزیز. وفي ختام الأمسیة التي تشھد 8 سباقات أخرى تتنافس فیھا الخیل من جمیع أنحاء العالم على الأرضین الرملیة والعشبیة. كما تقام سباقات مصاحبة مصنفة عالمیاً، منھا شوط “العبیة كلاسیك” المخصص للخیل العربیة الأصیلة، والمصنف فئة أولى، ترافقه خمسة أشواط رفیعة المستوى من الفئة الثالثة، إضافة لشوط “نادي سباقات الخیل ھاندیكاب” المخصص للجیاد المدربة محلياً.