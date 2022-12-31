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برشلونةيستعيد صدارة الليغا رغم التعادل مع إسبانيول

فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه على ديربي إقليم كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، المباراة كانت عصيبة حيث شهدت حالتي طرد.
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فرط برشلونة فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني والتفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما ضيع تقدمه على جاره إسبانيول بهدف، لينتهي اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي في ديربي كتالونيا.

وكان الريال قد ارتقى لصدارة الترتيب بفوزه أمس الجمعة بهدفين نظيفين على بلد الوليد، ليضع الضغط على برشلونة الذي كان يحتاج للفوز على إسبانيول، ليستعيد الصدارة.

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المباراة في نقاط

  • بدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم بفضل ضربة رأس من ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة.
  • أهدر برشلونة عددا من الفرص في الشوط الأول، وتسبب ألونسو صاحب الهدف في ركلة جزاء سددها خوسيلو مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 73.
  • زاد التوتر بعد التعادل إذ طرد الحكم جوردي ألبا بعدما تلقى بطاقتين صفراوين بسبب الاحتجاج على الحكم.
  • حصل فينيسيوس سوزا لاعب اسبانيول على بطاقة صفراء ثانية بسبب مخالفة ضد روبرت ليفاندوفسكي.
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وبهذه النتيجة يحتفظ برشلونة بالصدارة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد ولكل منهما 38 نقطة، بينما ارتقى إسبانيول إلى المركز 16.

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