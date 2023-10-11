الاتحاد الإنجليزي يدرس بث قرارات في أيه آر

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الانجليزي لكرة القدم مارك بولينغهام إن السلطات الرياضية تدرس إمكانية بث قرارات “في أيه آر” (حكام الفيديو المساعد).

واهتز الدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب خطأ فادح لحكم الفيديو المساعد أدى إلى حرمان المهاجم الدولي الكولومبي لنادي ليفربول لويس دياس من هدف صحيح في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه توتنهام 1-2 السبت قبل الماضي في المرحلة السابعة.

دعوات بث قرارات في أيه آر

وكان سبب الخطأ هو سوء التواصل بين حكمي الفيديو المساعد وحكام المباراة مما أثار دعوات لبث مثل هذه المحادثات أثناء النقل التلفزيوني في المستقبل وبث قرارات في أيه آر.

ويعتبر البث المباشر للمحادثات بين حكام المباراة وحكام “في أيه آر” محظورا حاليًا بموجب قوانين كرة القدم، لكن بولينغهام الذي يشغل أيضا منصب مدير مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (“إيفاب”) الذي يتمتع بسلطة تغيير قوانين اللعبة، قال إن الهيئة ناقشت الموضوع.

وأضاف: “عادة ما يكون في الاجتماعات انقسام حول هذا الأمر. وفي كثير من الأحيان بين الأشخاص المسؤولين عن الأمور التسويقية والتجارية والحكام”.

وتابع “وجهة نظرنا، من المنظور التسويقي والتجاري، عادة ما تكون الشفافية أمرا جيدا جدا، ونريد أن يتمتع المشجعون بأقصى قدر من الخبرة”.

كما أوضح بولينغهام أيضًا أن التجربة التي بدأها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كي يعلن الحكام، ويشرحون نتائج مراجعة قراراتهم (علنا للجماهير على أرضية الملعب) كانت “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال “وجهة نظري الشخصية هي أنني أعتقد أن (البث الصوتي المباشر) سيظل موضع تساؤل مع مرور الوقت، لأن الشفافية الأكبر تُظهر مدى صعوبة مهمة الحكم، وقد نجحت في رياضات أخرى”.

وأضاف: “هناك توتر مفهوم من أشخاص آخرين يعتقدون أن مهمة التحكيم صعبة بما فيه الكفاية. في البطولة هناك حكام يتحدثون لغات متعددة، لذا فالأمر ليس بهذه البساطة كما يقترح البعض”.

وتابع “لذلك أعتقد أننا نتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بإعلان القرار وشرح سبب التوصل إليه. دعونا نرى ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مزيد من التقدم”.