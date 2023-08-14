تداول نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي خبر صفقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بتفاعل كبير خاصة من الجماهير الهلالية التي عبرت عن سعادتها بقرب انضمام اللاعب لنادي الهلال السعودي ضمن سلسلة الصفقات العالمية .

حيث أعربت الجماهير الهلالية عن سعادتها بقُرب الانتهاء من إجراءات التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رسميًا، واصفة إياه بـ”الصفقة الأعظم” في الدوري السعودي للمحترفين.

وتُشير كافة التقارير إلى حسم نادي الهلال لصفقة نيمار، حيث سيخضع لفحوصات طبية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، قبل توقيع العقود رسميًا لمدة موسمين، على أن يسافر إلى السعودية هذا الأسبوع.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الأزرق، ليصبح وسم الصفقة الأعظم ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وعلق نايف قائلًا: “ما أحد يختلف أنّها الصفقة الأعظم فنيًا وتسويقيًا” بحسب ” صحيفة المواطن”.

وكتب ناصر: “صفقة إعلامية تُضاهي صفقة كريستيانو رونالدو، صفقة فنية تفوق صفقة كريم بنزيما، صفقة متكاملة من جميع النواحي بلا أدنى شك.. الصفقة الأعظم في الدوري السعودي”.

وقال مصطفى كومي: “بالنسبة لي الصفقة الأعظم هي صفقة نيمار لنادي الهلال لأنك جايب نجم عالمي لسه عنده 31 سنة، مش لاعب وصل لسن الـ38 وكان متوقع منه إنه يروح أي مكان خارج أوروبا تكون المنافسة فيه أقل حدة”.

وعلق سيف قائلًا: “مبروك مبروك يا هلاليين.. نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور هلالي، يا عالم حلمنا تحقق أخيرًا والله نستحق.. صفقة الجمهور الصفقة الأعظم تحسب لهم، الحمد لله مطالباتنا ما راحت عبث الله ينفع به”.

وتابعت جواهر نجد: “التقينا بالحلم وأصبح الخيال حقيقة.. لا شيء مستحيل دام ربك كريم، مساءكم هلالنا.. وبعيدًا عن الكهول.. الصفقة الأعظم في الكرة السعودية نيمار”.