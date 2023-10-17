المنتخب السعودي… 3 خسارات بقيادة مانشيني

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم خسارته الودية الثالثة مذ تسلم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المهام الفنية، وجاءت على يد مالي 1-3 الثلاثاء على ملعب بورتيماو بالبرتغال في ختام معسكره الإعدادي.

سجل موسى دومبيا (14) وهماري تراوري (42) ولاسين سينايكو (71) أهداف مالي، فيما سجل هدف “الأخضر” سالم الدوسري (58).

المنتخب السعودي بقيادة مانشيني

وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، مدرب إيطاليا السابق، أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاث أمام كوستاريكا 1-3، كوريا الجنوبية 0-1 في مدينة نيوكاسل الإنكليزية في أيلول/سبتمبر الماضي، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق النفس مع نيجيريا 2-2.

وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها “ويمبلي”.

وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام في صفقة سيتقاضى بموجبها حتى 30 مليون يورو سنوياً وفق التقديرات الإعلامية.

ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات مونديال 2026، حيث يواجه باكستان والأردن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل مشاركته في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في كانون الثاني/يناير القادم.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وسلطنة عُمان، آملة في احراز لقبها الرابع بعد 1984 و1988 و1996.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول لمالي، وكادت تخطف هدف الأسبقية بعد 7 دقائق عندما كسر فوسيني دياباتي مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى، لكن الحارس محمد العويس نجح في التصدي للكرة.

ومن هجمة منسقة، تمكنت مالي من افتتاح التسجيل عندما توغل موسى دومبيا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية على يمين محمد العويس (14) الذي اهتزت شباكه للمرة الثانية عندما انطلق هماري تراوري من العمق (42).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء “الأخضر” ونجح في تقليص الفارق عندما استقبل الدوسري كرة على الطرف الأيسر، توغل بها للعمق قبل أن يسددها قوية على يسار إسماعيل دياوارا (58).

ومن هفوة دفاعية، أهدر المنتخب المالي هدفاً محققاً عندما واجه فوسيني دياباتي المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (70)، قبل أن يضيف الثالث عندما كسر لاسين سينايكو مصيدة التسلل ولعب الكرة على يسار العويس (71).

وتهيأت فرصة للمنتخب السعودي لتقليص الفارق لكن الحارس دياوارا تصدى لكرة سالم الدوسري (75)، فيما وقف القائم بوجه علي هزازي.

واصطدمت كرة موسى دومبيا بقائم المرمى السعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع.