الكشف عن تشكيلة منتخب قطر المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن الإسباني فليكيس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيلة اللاعبين القطريين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 والتي تنطلق خلال أيام.

تلعب قطر في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور، ويفتتح المنتخب القطري منافسات بطولة كأس العالم بمواجهة قوية أمام الإكوادور، والمقررة يوم الأحد 20 من نوفمبر الجاري.

ولأول مرة في تاريخ منتخب قطر يلعب في بطولة كأس العالم بصفته البلد المستضيف لفعاليات المسابقة العالمية.

تشكيلة منتخب قطر في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: سعد الشيب (السد)، مشعل برشم (السد)، يوسف حسن (الغرافة).

خط الدفاع: بيدرو ميجيل (السد)، مصعب خضر (السد)، طارق سلمان (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، بوعلام خوخي (السد)، عبد الكريم حسن (السد)، إسماعيل محمد (الدحيل)، همام أحمد (الغرافة)، جاسم جابر (العربي).

خط الوسط: علي أسد (السد)، عاصم مدابو (الدحيل)، محمد وعد (السد)، سالم الهاجري (السد)، مصطفى طارق (السد)، كريم بوضياف (الدحيل)، عبد العزيز حاتم (الريان)، نايف الحضرمي (الريان).

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، حسن الهيدوس (السد)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي (الدحيل)، محمد مونتاري (الدحيل)، خالد منير (الوكرة).

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳?!



نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022?.



لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم ???#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم ?? (@QFA) November 11, 2022