الشرطة الفرنسية تحقق في محسوبيات لجنة أولمبياد باريس

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي 2024 اليوم الخميس إن النيابة المالية العامة داهمت مقرها يوم الأربعاء، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال بيان للجنة المنظمة “تؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 إن النيابة المالية العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول / أكتوبر وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها.”

وأضاف البيان “اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات”.

وقال مصدر قضائي إن المداهمات كانت جزءاً من تحقيق فُتح في شبهات «الحصول على منافع والمحسوبية والتدليس» في منح الكثير من العقود.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالنيابة المالية العامة للتعليق.

وتم فتح التحقيق بعد عمليات التفتيش التي أجريت في 20 حزيران / يونيو الماضي، وفق ما حدد مكتب النيابة المالية العامة.

وكانت النيابة المالية العامة قد قامت في ذلك التاريخ بتفتيش مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ضمن تحقيقين فتحا في عامي 2017 و2022.

وتعلق تحقيق عام 2017 بتهم أخذ المصالح غير المشروعة واختلاس الأموال العامة والمحسوبية وإخفاء المحسوبية والتي تستهدف العديد من العقود الممنوحة بشكل خاص من قبل اللجنة المنظمة.

ويتعلق التحقيق الذي بدأ في عام 2022 بتهم الاستيلاء غير القانوني على المصالح والمحسوبية وإخفاء المحسوبية في ما يتعلق بالعديد من العقود الممنوحة من قبل اللجنة المنظمة و”سوليديو”، المؤسسة العامة المسؤولة عن البنية التحتية الأولمبية والبارالمبية.