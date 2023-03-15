السعودية، كأس العلا للهجن تتجاوز 1,3 مليار ريال

تخطت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن حاجز المليار ريال، لتصل إلى 1,37 مليار ريال، حيث يشارك 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطاً تقام خلال أربعة أيام.

ويبدأ اليوم الأول بسباق “الماراثون” حيث يتسابق راكبو الهجن في ست جولات من أربعة كيلو مترات، وجميع السباقات من اليوم الثاني إلى الرابع يكون فيها الهجانة.

ويتميز اليوم الثاني بسباقين تراثيين – “حقايق” على مسافة أربعة كيلومترات و”لقايا” على مسافة خمسة كيلومترات – كل منهما بجولتين، ويضم اليوم الثالث سباقين تراثيين أيضاً – «جذاع» على مسافة ستة كيلو مترات، و «ثنايا» على مسافة ثمانية كيلو مترات – كل منهما بجولتين.

وفي اليوم الرابع والأخير حيث ذروة السباق مع اثنين من سباقات النخبة “حيل” و”زمول” بطول ثمانية كيلومترات وجولة واحدة ليتنافسوا على أعلى جائزة مالية بقيمة 7.5 ملايين ريال سعودي لكل جولة للفائز بالمركز الأول.

وتبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة كمتوسط سعر من 1.147.5 مليار إلى 1.377 مليار ريال، إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة كأس العلا للهجن بمبلغ يبدأ من 2.5 مليون إلى ثلاثة ملايين، وفقًا لخبراء في مجال الهجن.

وتعد الهجن المشاركة في سنام سباقات الهجن من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جدًّا، وتصل قيمة بيع الهجن الفائزة في كأس العلا للهجن لأكثر من خمسة ملايين ريال وفقاً لعدد من المشاركين.

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