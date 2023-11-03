هل تستثمر السعودية 5 مليارات دولار في أغلى دوري كريكيت في العالم؟

أشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام سعودي بشأن الاستحواذ على حصة ضخمة في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL)، وخوض استثمار رياضي جديد خارج حدود المملكة العربية السعودية.

وقال تقرير إن مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثوا إلى مسؤولين حكوميين هنوداً حول نقل IPL إلى شركة قابضة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

السعودية توسع استثماراتها الرياضية

وقال التقرير الذي نشرته رويترز نقلا عن بلومبرج، إن المحادثات عقدت عندما زار ولي العهد الهند في سبتمبر مضيفا أن المملكة اقترحت استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الدوري والمساعدة على توسيع نطاقه ليشمل دولا أخرى، على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

وإلى الآن لم يعلق مجلس مراقبة الكريكيت في الهند (BCCI)، الوصي على الدوري الهندي الممتاز كما لم تظهر تعليقات سعودية تنفي أو تؤكد الخبر، وفقا لرويترز.

وتعد بطولة (IPL) واحدة من أغنى البطولات في العالم، وقد اجتذبت كبار اللاعبين والمدربين إلى الهند منذ نسختها الافتتاحية في عام 2008.

يذكر أن الخطوة الأولى التي أقدمت عليها السعودية في الاستثمار الرياضي خارج الحدود، تلخصت في شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي أصبح ملكا لصندوق الاستثمار السعودي.