الدوري السعودي… هل يجمع أفضل لاعبين في آسيا وإفريقيا؟

بعد ساعات من فوز سالم الدوسري نجم الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022، أعلن الاتحاد الإفريقي عن قائمة ضمت 30 لاعبا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، من بينهم بعض نجوم الدوري السعودي.

ويضم الدوري السعودي حاليا أفضل لاعب في آسيا، وتأمل الجماهير السعودية أن يكون في دوريهم أيضا أفضل لاعب في إفريقيا، حيث ينافس الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال، على الجائزة المرموقة.

كم مرة حصل رياض محرز على لقب أفضل لاعب إفريقي؟

حصل رياض محرز على العديد من الجوائز الفردية، من بينها جائزة أفضل لاعب إفريقي، عام 2016 التي نالها مرة واحدة مع فريقه السابق ليستر سيتي عندما فاز معه ببطولة الدوري في سابقة تاريخية ومعجزة كروية.

كم مرة فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

وحقق ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، عامي 2019 و2022 عندما كان لاعبا في فريق ليفربول، متفوقا على نجوم القارة، وعلى رأسهم زميله السابق في أنفيلد المصري محمد صلاح.

كم مرة فاز ياسين بونو بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا؟

لم يُتَوَّجُ النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب إفريقي من قبل ولكنه توج بجائزة “زامورا” كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني في أثناء وجوده في نادي إشبيلية متفوقا على حراس أمثال تيبو كورتوا، أندريه تير شتيغن، ويان أوبلاك.

الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

(المغرب) أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وحكيم زياش وسفيان أمرابط ويحيى جبران وياسين بونو ويوسف النصيري

(مصر) محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي

(الجزائر) رامي بن سبعيني ورياض محرز

(تونس) محمد علي بن رمضان

(بوركينا فاسو) إدموند تابسوبا

(الكاميرون) فرانك أجوسا وفينسينت أبو بكر

(كوت ديفوار) إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا

(الكونغو الديمقراطية) شانشيل مبيمبا وفيستون مايلي

(غانا) محمد قدوس وتوماس بارتي

(غينيا) سيرهو جيراسي

(مالي) يفيس بيسوما

(نامبيا) بير شالوليلى

(نيجيريا) فيكتور أوسمين

(السنغال) ساديو ماني وبابي سار

(جنوب أفريقيا) بيرسي تاو

وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حفل جوائز الأفضل لعام 2023 يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.