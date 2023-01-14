سامر باطر by سامر باطر

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Posted inكرة قدملياقة بدنية

الحكم ببراءة مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي

سامر باطر by سامر باطر

رغم أن القضاء الإنجليزي قضى ببراءة لاعب مانشستر سيتي بينجامين ميندي من تهم الاغتصاب ضده، إلا أنه مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم مما يرجح استمرار إيقافه عن اللعب حيث سبق أن قرر نادي مانشستر سيتي إيقاف اللاعب عندما تم القبض عليه بشأن هذه الجرائم في أغسطس 2021.

واتهم بينجامين ميندي في 7 قضايا اغتصاب واعتداء، ولكن هيئة القضاء لم تتمكن من الوصول إلى أي دليل ضد اللاعب. وأشارت صحف إنكليزية إلى أن ميندي مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم، على أن يتم إعادة محاكمته في قضيتين، خلال الفترة المقبلة. وتتربص الصحف البريطانية في تقاريرها بنجوم كرة القدم الأجانب أو أصحاب البشرة السمراء وتزعم أن ميندي يعيش منفلتا في حياة من اللهو والمجون والحفلات الخاصة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...