الحكم ببراءة مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي

رغم أن القضاء الإنجليزي قضى ببراءة لاعب مانشستر سيتي بينجامين ميندي من تهم الاغتصاب ضده، إلا أنه مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم مما يرجح استمرار إيقافه عن اللعب حيث سبق أن قرر نادي مانشستر سيتي إيقاف اللاعب عندما تم القبض عليه بشأن هذه الجرائم في أغسطس 2021.

واتهم بينجامين ميندي في 7 قضايا اغتصاب واعتداء، ولكن هيئة القضاء لم تتمكن من الوصول إلى أي دليل ضد اللاعب. وأشارت صحف إنكليزية إلى أن ميندي مازال يواجه تهماً أخرى بشأن هذا النوع من الجرائم، على أن يتم إعادة محاكمته في قضيتين، خلال الفترة المقبلة. وتتربص الصحف البريطانية في تقاريرها بنجوم كرة القدم الأجانب أو أصحاب البشرة السمراء وتزعم أن ميندي يعيش منفلتا في حياة من اللهو والمجون والحفلات الخاصة.