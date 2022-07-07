سامر باطر by سامر باطر

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Posted inلياقة بدنية

التونسية أنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون

سامر باطر by سامر باطر

تسعى أنس جابر إلى الظفر يوم السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 وبطلة 2019، أو الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة والعشرين في بطولة ويبلدون.

يأتي ذلك بعد أن فازت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا في مباراة التأهل لنهائي دورة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات “الغراند سلام” الأربع الكبرى لهذا الموسم بعد انتصارها اليوم في نصف النهائي، على الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة 103 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و3-6 و6-1، محققة بذلك إنجازا تاريخيا جديدا في عالم التنس. وأصبحت أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ نهائي بطولة كبرى.

ويبدو أن جابر تواصل نجاحها في تثبيت رؤيتها حين سبق وأكدت مهمتها بقولها: ألعب التنس منذ كنت صغيرة لهدفٍ واحد وهو تأكيد أن المرأة العربية قادرة على فعل المستحيل، أعتبر نفسي سفيرة لبلدي وللمرأة العربية، أشعر بفخر كبير عندما ألاحظ أن عدد اللاعبين في رياضة التنس ارتفع بـ10 أضعاف ما كان عليه بعد فوزي بدورة رولان غاروس للشابات في ألعب التنس منذ كنت صغيرة لهدفٍ واحد وهو تأكيد أن المرأة العربية قادرة على فعل المستحيل، أعتبر نفسي سفيرة لبلدي وللمرأة العربية، أشعر بفخر كبير عندما ألاحظ أن عدد اللاعبين في رياضة التنس ارتفع بـ10 أضعاف ما كان عليه بعد فوزي بدورة رولان غاروس للشابات في سنة 2011.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...